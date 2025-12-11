專訪陳凱琳｜港姐轉型KOL 三子之母力勸大家生仔前要三思
【KFC】肯！抵DEAL 大阪燒炸雞薄餅套餐、巴辣雞粒買1送1（即日起至23/12）
KFC推出一連三星期「肯！抵DEAL」優惠，今個星期有大阪燒炸雞薄餅豐盛套餐及巴辣雞粒買一送一優惠！
第1周 - 12月1日至12月7日
上午11點後 — $50/6件雞
上午11點後 — 經典葡撻買一送一
第2周 - 12月8日至12月14日
上午11點後 — 大阪燒炸雞薄餅豐盛套餐買一送一
上午11點後 — 巴辣雞粒買一送一
第3周 - 12月15日至12月23日
上午11點後 — $80 滋味二人套餐
上午11點後 — $80 勁包二人餐
—
日期：2025/12/01 - 2025/12/23
地點：KFC指定分店
