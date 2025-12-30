【KFC】逢星期二 $49買6件巴辣香雞翼＋2客巴辣雞粒（30/12起）

KFC推出新一輪抵Deal星期二優惠，由12月30日起逢星期二只需 $49 即可歎2大人氣小食，包括6件巴辣香雞翼及2客巴辣雞粒，仲有經典葡撻買1送1再度回歸，堂食及外賣自取都適用！

—

日期：2025/12/30起逢星期二

地點：KFC指定分店

＝＝＝＝＝＝＝

