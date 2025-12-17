【KFC】炸翻星期三 PK APP 限時優惠 低至42折（即日起至優惠結束）

12月 17日上午 10:30 起，數量有限，搶完為止！咔啦雞腿堡驚爆買一送一，優惠價 $95，平均一堡不到$48！六塊雞桶餐送蛋撻禮盒 56折只要$399就帶走！激省蛋撻點心神券超划算42折超狂優惠，原味蛋撻x2+雙色轉轉QQ球x1+冰無糖綠茶(小)x1，優惠價 $79！

日期：即日起至優惠結束

地點：KFC指定分店

