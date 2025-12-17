宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
【KFC】炸翻星期三 PK APP 限時優惠 低至42折（即日起至優惠結束）
12月 17日上午 10:30 起，數量有限，搶完為止！咔啦雞腿堡驚爆買一送一，優惠價 $95，平均一堡不到$48！六塊雞桶餐送蛋撻禮盒 56折只要$399就帶走！激省蛋撻點心神券超划算42折超狂優惠，原味蛋撻x2+雙色轉轉QQ球x1+冰無糖綠茶(小)x1，優惠價 $79！
日期：即日起至優惠結束
地點：KFC指定分店
【759阿信屋】五天限定 會員7折優惠（即日起至21/12）
759阿信屋為你帶黎聖誕五天限定優惠，即日起至12月21日憑會員卡購物即享7折優惠！ *優惠不適用於：折實價、換購價、二件價、三件價、四件價、買一送一、買二送一、熱賣速銷價、特別優惠、「次品/清貨價」貨品及分店標明不享額外折扣之貨品。 *收銀系統會比較同期進行的《折實價、換購價、二件價、三件價、四件價、買一送一、買二送一、熱賣速銷價、特別優惠》優惠，自動為顧客選擇使用較便宜之優惠。YAHOO著數 ・ 6 小時前
【7-11】7CAFÉ全新單品咖啡豆 限時$11試飲（即日起至30/12）
7CAFÉ推出全新單品咖啡豆！由即日起至12月30日，買任何7CAFÉ即磨咖啡升級至單品咖啡豆，可享$11限時試飲優惠，凍熱同價！喜歡飲Fruity口味的話，7CAFÉ今次選擇埃塞俄比亞利姆咖啡豆，在香港本地新鮮烘焙，味道帶豐富果香和花香，還有一點柑橘同蜂蜜的香氣；而本身7-Eleven偏Nutty風味的獨家併配咖啡豆，都繼續會供應，到時可以揀飲Fruity或Nutty，而且轉單品咖啡豆不需要額外加錢，免費升級盡情歎！YAHOO著數 ・ 5 小時前
【KFC】年末超值大回饋 雞撻雙享桶只需$399（即日起至1/1）
肯德基買炸雞就送蛋撻，年末超值大回饋來陪你過聖誕跨年啦！即日起至1月1日，只要 $399 就能一次嗑到 6塊金黃炸雞＋6顆酥脆蛋撻，真係大滿足！今年最後一波，不吃真係會後悔！快啲叫埋朋友一齊，用滿滿炸雞香為2025做最美味嘅收尾啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
【UNIQLO】優惠專區 精選優惠冬物低至 $99
準備好新衫過節未？本周UNIQLO爲你準備好多款優惠冬物，用更優惠價格入手節日必備新衣！優惠包括各款大人同小朋友秋冬外套、衛衣、長褲等！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！把握降價優惠，為即將降溫做好準備啦！YAHOO著數 ・ 6 小時前
【OK便利店】3日限定 高蛋白質飲品及豆漿豆奶全場75折（即日起至19/12）
健身朋友再次集合！即日起至12月19日，嚟Circle K 入手高蛋白飲品同豆漿豆奶滿$60即享75折！平時需要吸收大量蛋白質嘅你，把握今次機會，以最抵價入貨啦！ 精選優惠產品： 維他奶 豆奶/麥精/低糖豆奶/低糖麥精/無添加糖豆奶/低糖香蕉豆奶/低糖士多啤梨豆奶/低糖白桃豆奶/低糖芒果豆奶/低糖紅豆豆奶/鈣思寶（各款）250–330毫升【75折後平均$3.8/件】 道地 生豆乳／大和 豆漿 408–500毫升【75折後$7.5/件】 JUICY PROTEIN 蛋白果汁 500毫升（熱帶水果／番石榴青檸）【75折後$11.3/件】 CHOBANI 高蛋白希臘乳酪 150克（雲呢拿／士多啤梨）【75折後$18.8/件】 南陽 高蛋白飲品 350毫升（穀物味／朱古力香蕉味）【75折後$18.8/件】 ROKEBY 高蛋白鮮奶昔 425毫升（各款）【75折後$21.8/件】YAHOO著數 ・ 6 小時前
【Aeon】周三新鮮日（只限17/12）
今日係AEON周三新鮮日，精選多款新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有公仔炒麵王$6/件、百事可樂 (330毫升) $3/罐、灣仔碼頭湯圓 (350克) $15/2件，另外周三大特賣仲有全線床上用品95折！仲唔快啲叫埋親朋好友，星期三一齊到AEON掃平靚正貨品！如果想舒舒服服唔洗排隊唔洗同人逼，仲可以喺屋企用手機買周三新鮮日精選優惠貨品。到店自取服務，用券可即減高達$120！推廣期間AEON自家品牌TOPVALU/ Home Coordy商品日日照價8折！立即上AEON Mobile網購享盡「年终賞」優惠啦！網購送貨網購優惠券，折實滿$699即用$120網購優惠券，早上11點前落單即日送！YAHOO著數 ・ 6 小時前
【百佳】網店至抵星期三 多款產品低至58折（只限17/12）
今個星期三PNS網購有筍嘢介紹畀你，嚟自澳洲嘅牛奶低至$14/支，仲有85折嘅健康米糠油，記得今日落單呀！多款優惠包括：SELECT 澳洲全脂/脫脂牛奶 1公升，優惠價$42/3盒，平均$14/盒、OLITALIA 米糠油 1公升，優惠價$58/支、紐西蘭康果 冷壓果汁(各款)，優惠價$23/2支，平均$11.5/支、手鎚牌 蘇打粉 2.1公斤，優惠價$52/袋。YAHOO著數 ・ 4 小時前
【龍豐】豐搶價 Bifesta 深層卸妝棉 $28/件（即日起至22/12）
今期「豐搶價」精選產品搶先看，Bifesta 深層卸妝棉 $28/件、Bifesta 高效卸妝潔膚水$36/件、OLAY 彈潤緊緻套裝$145/件、OLAY新生深層潔面乳 $28/件、CK ONE香水EDT $129/件、特快靈殺菌喉糖低至$19/件、仲過百款零食低至$5起！YAHOO著數 ・ 1 天前
近3成僱主擬裁員 香港就業展望指數較全球低22%
【on.cc東網專訊】有人力資源顧問進行僱主招聘意欲調查，發現約31%僱主預計未來3個月會增加人手，29%則表示會縮減人手，而季節性調整的數據顯示，來季就業展望指數為+2%，按季下降5個百分點，眾多行業中最樂觀的是服務業，訪港旅客增加有助僱主增聘人手。on.cc 東網 ・ 1 天前
【7-11】 著數之選 7仔雪糕優惠 平均低至$14.8/件（即日起至23/12）
7仔雪糕優惠今期再加碼，優惠加多兩日，甜蜜享受唔好錯過 ！今期雪糕優惠集合咗DREYERS同MÖVENPICK，多款口味任你揀，總有一款啱你口味，快啲去7仔掃筍貨啦！ 【$118/8件】DREYER’S 各款雪糕杯/脆筒/雪糕批* ，平均每件$14.8 【$120/6件】MÖVENPICK各款雪糕/雪葩100毫升，平均每件$20YAHOO著數 ・ 6 小時前
【屈臣氏】精選產品自由配搭 買2送1（即日起至優惠結束）
工作、照顧屋企忙碌，其實照顧好自己一樣咁重要。日常入貨嘅時候，順手為自己補返啲日常所需，唔同季節﹐護髮、保健產品都會有唔同需要。而家嚟屈臣氏，多款精選護髮、健康產品任你揀買2送1，仲有新登場人氣日韓護髮新品，俾你自由 mix & match 揀到啱。 *優惠以最低價格產品作為送贈產品，以單一發票及折實價計算YAHOO著數 ・ 5 小時前
【壽司郎】冬日美味祭第二彈 煮穴子一貫 $12（即日起至售完即止）
壽司郎冬日美味祭第二彈超豐富！各式鮮味食材：帆立貝、魷魚、赤蝦齊集！ 熟帆立貝配檸檬羅勒 ，檸檬羅勒西式香氣，搭配有咬口熟帆立貝 | $12 大阪風魷魚燒壽司，粒粒魷魚，加埋小麥餅皮同醬汁，重現日本祭典風味！| $12 赤蝦二貫配飛魚子，彈牙赤蝦 x 鮮鹹飛魚子 | $17 竹節蝦一貫，竹節蝦肉質彈牙，鮮蝦味節節上升！内藏蝦肉鬆，食落少少甜，更豐富口感！| $17 銀帶鯡，淡雅鮮味中散發微甘，點醬油更添香氣！| $17 煮穴子一貫，鮮味精華滲透穴子，經燉煮之後肉質更鬆軟！ | $12 水煮松葉蟹爪下肉海苔包，蟹腳質地厚實，蟹肉蟹鮮飽滿！ | $12 壽司郎擔擔麵風味拉麵，一瞬點燃食欲嘅香辣，有齊濃厚肉醬同爽脆蝦仁！ | $35YAHOO著數 ・ 1 天前
失業率維持3.8% 勞福局︰部分行業仍有壓力
本港9至11月失業率維持3.8%，符合預期；就業不足率維持1.6%。總就業人數微跌至366.9萬人，減少約2,800人；同期勞動人口下跌約8,000人，至381.4萬人。失業人數減少約5,200人，至14.4萬人，就業不足人數則約6.09萬人，與8至10月相若。 各行業的失業率及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大am730 ・ 11 小時前
下午茶推薦2025｜必食酒店下午茶排名TOP 10！新酒店上榜／聖誕限定主題／美利酒店下午茶買2送1
週末想找一個地方與朋友邊食邊聊天，除了去Cafe，到酒店食下午茶High Tea亦是個不錯的選擇！香港有很多酒店都有提供下午茶套餐，部分甚至有下午茶自助餐，可以一次過食到自助餐必食海鮮、小食和甜品，Yahoo購物專員整合Klook最受歡迎酒店下午茶排行榜，不少酒店設聖誕主題下午茶，更有新酒店上榜，可以在103樓high tea！同時，不少酒店都有下午茶優惠，如美利酒店限時優惠買二送一，而最平下午茶人均低至$164，即睇酒店下午茶排行榜，揀間心水酒店下午茶與朋友們一起愉快地食住度過週末！Yahoo Food ・ 6 小時前
潤唇膏除護唇外6大意想不到的功效！同場推薦低敏滋潤護唇膏 逾12萬五星好評潤唇膏$6有找
這個冬天雖然不太冷，但天氣依然乾燥，雙唇需要特別保養。試想一下，當你微笑時，嘴唇直接成為大家的視線關注點，柔嫩光滑的嘴唇看起來有細心呵護，大家對你的印象分會大大增加！而潤唇膏不僅僅是嘴唇的好夥伴，其實它在生活中用途廣泛，總結下來有6大功效。接下來，Yahoo購物專員為大家講解潤唇膏如何在日常生活中發揮大作用，也特別推薦好用不刺激的護唇膏供大家選擇，不妨繼續看下去吧！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
2025羊腩煲｜必試羊腩煲關注組人氣推介/藥膳羊腩煲
天氣開始轉涼，又到咗一年一度食羊腩煲嘅好時節！濃香羊腩、腐竹同冬菇炆到入晒味，真係暖身又暖心。今次特別精選全港幾間人氣羊腩煲餐廳，準備好叫埋朋友一齊圍爐啦！OpenRice開飯喇 ・ 7 小時前
宏福苑五級火追蹤︱盤點大維修四大異常 揭示圍標伏線與制度漏洞︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大維修工程期間，發生奪命火警，涉事承建商宏業及工程顧問鴻毅多人被捕。現時香港每年有2,000幢舊樓會被選中進行強制驗樓，一旦被認定需要修葺，屋苑小業主便要面臨動輒逾億元的大維修工程。《Yahoo新聞》從宏福苑案例，拆解大維修過程出現四大異常，揭示現行制度下，由顧問招標到業主大會投票，均潛藏圍標風險及監管漏洞。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
《愛·回家》「鐵面陳」王致狄6月宣布求婚成功 雙喜臨門低調升呢做人父
現年41歲嘅王致狄（Andy），憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「鐵面陳」陳小娟一角成功入屋，其大公無私及木口木面形象深入民心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
測25款去角質潔面產品 消委會：3款含可致癌物 1超標
市面有不少具去角質功效的潔面產品，供有需要改善粉刺、暗瘡和皮膚粗糙暗啞的消費者選用。消委會測試25款相關產品樣本，當中3款樣本酸鹼值(pH)低於3.5，未符內地要求，或會刺激皮膚。另有3個樣本檢出可能令人類患癌的污染物二噁烷，其中1款含量超出歐盟建議水平。消委會建議廠商留意國際間訂定的最新法規和建議，並積極改善產品配方am730 ・ 1 天前
中國「假3C」充電寶易爆炸起火 這家江門企業火燒連環船
中國充電寶已被納入國家強制產品認證（CCC）目錄，沒CCC認證標誌的行動電源不准再賣，然而爆炸起火事故卻持續發生，市場持續逐利，甚至出現了3C假貨﹗據報最近一間江門企業的充電寶大賣，卻被深圳市市場監督管理局罰款涉虛假宣傳、強制認證違規等違規行為，欠款影響也震驚業界Yahoo財經 ・ 1 天前