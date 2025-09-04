【KFC】yuu會員限量搶買一送一優惠券（04/09、08/09）

yuu會員於9月4號同9月8號上午11點，準時登入yuu App，就有機會搶到KFC買一送一優惠券，今次有家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞餐買一送一，家鄉雞腿包／巴辣雞腿包餐買一送一，一個價錢就歎到兩個餐！

首輪搶券時間：9月4日上午11時開始

—首輪優惠券使用期限：9月4日至9月7日

次輪搶券時間：9月8日(一)上午11時開始

—次輪優惠券使用期限：9月8日至9月10日

日期：2025/09/04 上午11時、2025/09/08 上午11時

地點：KFC指定分店

