【KFC】肯！抵DEAL 3件雞配汽水$35/經典葡撻買1送1（29/09-12/10）

KFC推出一連兩星期「肯！抵DEAL」優惠，9月29日至10月12日期間，每日都不同超抵優惠，總有一款啱你心水！

「肯！抵DEAL」9月29日至10月12日優惠：

星期一(9月29日及10月6日): $35 3件雞配汽水(中)

星期二(9月30日及10月7日): $22 2客辣汁蘑菇香飯(大)／家鄉雞皇飯(大)

星期三 (10月1日及10月8日): $30 家鄉雞腿包餐

星期四 (10月2日及10月9日): 經典葡撻 買一送一

星期五至六(10月3-4日及10月10-11日): $50 6件雞

星期日(10月5日及10月12日): $79 超值二人分享餐（套餐包括4件雞+1客辣汁蘑菇香飯(大)+2件經典葡撻+1客格格脆薯塊+2杯汽水(中)

日期：2025/09/29 - 2025/10/12

地點：KFC指定分店

