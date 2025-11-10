【KFC】肯！抵DEAL 家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞餐、巴辣雞腿包餐買一送一（10/11-14/11）

KFC再推肯！抵DEAL套餐買一送一，於11月10日至11月14日上午11點後，家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞餐及巴辣雞腿包餐買一送一！

家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞餐買一送一

贈送套餐可選雞件口味

跟餐小食固定為辣汁蘑菇香飯(普通)

飲品固定為汽水(中)

巴辣雞腿包餐買一送一

跟餐小食固定為人氣小食格格脆薯塊

飲品固定為汽水(中)

日期：2025/11/10 - 2025/11/14 上午11點後

地點：KFC指定分店

