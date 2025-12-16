【KFC】年末超值大回饋 雞撻雙享桶只需$399（即日起至1/1）

肯德基買炸雞就送蛋撻，年末超值大回饋來陪你過聖誕跨年啦！即日起至1月1日，只要 $399 就能一次嗑到 6塊金黃炸雞＋6顆酥脆蛋撻，真係大滿足！今年最後一波，不吃真係會後悔！快啲叫埋朋友一齊，用滿滿炸雞香為2025做最美味嘅收尾啦！

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至2026/1/1

地點：KFC指定分店

＝＝＝＝＝＝＝

廣告 廣告

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso