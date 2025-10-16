KFC推出一連三星期「肯！抵DEAL」優惠，10月16日至11月5日期間，當中包括$10/5件香骨雞同$10冰酥葡撻！

第1周 10月16日至10月22日

上午11點前 — $27 醬燒雞扒「口袋卷」配熱飲

上午11點後 — $35 家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞餐(跟餐小食固定為格格脆薯塊)

【KFC】肯！抵DEAL $10/5件香骨雞、$10冰酥葡撻（16/10-05/11）

第2周 - 10月23日至10月29日

上午11點前 — 家鄉雞扒包買一送一

上午11點後 — $58 雞條炸雞滋味拼盤，可享$5加配汽水（中）優惠 ！

【KFC】肯！抵DEAL $10/5件香骨雞、$10冰酥葡撻（16/10-05/11）

第3周 - 10月30日至11月5日

上午11點前 — $18 芝心火腿脆卷餐

上午11點後 — $111 超值三人餐

三人餐套餐包括：6件雞＋2客辣汁蘑菇香飯（普通）＋家郷雞皇飯（普通）＋3件經典葡撻＋格格脆薯塊＋3杯汽水（中）

廣告 廣告

【KFC】肯！抵DEAL $10/5件香骨雞、$10冰酥葡撻（16/10-05/11）

【KFC】肯！抵DEAL $10/5件香骨雞、$10冰酥葡撻（16/10-05/11）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：2025/10/16 - 2025/11/05

地點：KFC指定分店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit