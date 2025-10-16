「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證
【KFC】肯！抵DEAL $10/5件香骨雞、$10冰酥葡撻（16/10-05/11）
KFC推出一連三星期「肯！抵DEAL」優惠，10月16日至11月5日期間，當中包括$10/5件香骨雞同$10冰酥葡撻！
第1周 10月16日至10月22日
上午11點前 — $27 醬燒雞扒「口袋卷」配熱飲
上午11點後 — $35 家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞餐(跟餐小食固定為格格脆薯塊)
第2周 - 10月23日至10月29日
上午11點前 — 家鄉雞扒包買一送一
上午11點後 — $58 雞條炸雞滋味拼盤，可享$5加配汽水（中）優惠 ！
第3周 - 10月30日至11月5日
上午11點前 — $18 芝心火腿脆卷餐
上午11點後 — $111 超值三人餐
三人餐套餐包括：6件雞＋2客辣汁蘑菇香飯（普通）＋家郷雞皇飯（普通）＋3件經典葡撻＋格格脆薯塊＋3杯汽水（中）
—
日期：2025/10/16 - 2025/11/05
地點：KFC指定分店
