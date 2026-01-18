【KFC】鹹蛋黃金雞翼分享拼盤優惠價$88（即日起至01/02）

KFC推出鹹蛋黃金脆雞限時優惠分享餐，鹹蛋黃金雞翼分享拼盤包括6隻鹹蛋黃金雞翼＋6隻巴辣香雞翼＋格格脆薯格都只係$88！逢星期六至日仲有鹹蛋黃金脆雞三人分享餐，有齊一桶6件鹹蛋黃金脆雞，再配埋格格脆薯塊同3杯汽水，都只係$138！

日期：只限2026/02/01

地點：KFC指定分店

