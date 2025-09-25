天文台上午 11 時 20 分取消所有熱帶氣旋警告信號
【KFC】肯！抵DEAL 3件雞配中汽水 $35（25/09-28/09）
KFC 推出新一輪「肯！抵DEAL」優惠，9月125日至9月28日期間，上午11點後3件雞配汽水(中)只需 $35；12件巴辣香雞翼只需 $49，仲可用優惠價加$5加配汽水（中），幫你實現食雞自由！
日期：2025/09/25 - 2025/09/28
地點：KFC指定分店
