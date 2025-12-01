宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
【KFC】肯！抵DEAL $50/6件雞、經典葡撻買一送一（01/12-23/12）
KFC推出一連三星期「肯！抵DEAL」優惠，12月1日至12月7日期間，有 $50/6件雞及經典葡撻買一送一！
第1周 - 12月1日至12月7日
上午11點後 — $50/6件雞
上午11點後 — 經典葡撻買一送一
第2周 - 12月8日至12月14日
上午11點後 — 大阪燒炸雞薄餅豐盛套餐買一送一
上午11點後 — 巴辣雞粒買一送一
第3周 - 12月15日至12月23日
上午11點後 — $80 滋味二人套餐
上午11點後 — $80 勁包二人餐
日期：2025/12/01 - 2025/12/23
地點：KFC指定分店
