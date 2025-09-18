【KFC】肯！抵DEAL 蜂蜜芥末脆雞二人分享餐$99（18/09-24/09）

KFC 推出新一輪「肯！抵DEAL」優惠，9月18日至9月24日期間，上午11點後蜂蜜芥末脆雞二人分享餐只係$99，套餐包括蜂蜜芥末脆雞包1個 + 蜂蜜芥末脆雞2件(配蜂蜜芥末沾醬) + 格格脆薯塊1客 + 經典葡撻2件 + 汽水(中)2杯！於9月25日至10月1日期間，任何套餐加配$10 就歎到全新蜂蜜芥末脆雞(配蜂蜜芥末沾醬)一件！

日期：2025/09/18 - 2025/09/24

地點：KFC指定分店

