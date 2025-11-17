【KFC】肯！抵DEAL $39上校盛盒、經典葡撻買一送一（17/11-30/11）

KFC推出一連兩星期「肯！抵DEAL」優惠，11月17日至11月30日期間，每日都不同超抵優惠，包括上校盛盒以時光倒流價$39快閃回歸，仲有經典葡撻買一送一！

「肯！抵DEAL」11月17日至11月30日優惠：

星期一(11月17日及11月24日): $39 上校盛盒

套餐包括:1件雞+1客辣汁蘑菇香飯(大)+1件經典葡撻+1客格格脆薯塊+1杯汽水(中)

星期二(11月18日及11月25日):經典葡撻 買一送一

星期三 (11月19日及11月26日): $30 巴辣雞腿包餐

星期四 (11月20日及11月27日): 「墨」切期待！$22 2客家鄉雞皇飯(大)/神秘餐品

星期五至六(11月21-22日及11月28-29日): $79 超值二人分享餐

套餐包括: 4件雞+1客辣汁蘑菇香飯(大)+2件經典葡撻+1客格格脆薯塊+2杯汽水(中)

星期日(11月23日及11月30日): $49 12件巴辣香雞翼

另外，11月17日至11月30日期間，上午11點後有$10 5件香骨雞，買嚟下午茶歎或者加餸都絕對超值！

日期：2025/11/17 - 2025/11/30

地點：KFC指定分店

