KFC北海道3.6牛乳葡撻1.22登場！濃厚流心奶漿+雙重奶香 新年送禮/散水餅禮盒裝$66起

嫌KFC經典原味葡撻唔夠「葡」？KFC剛剛宣佈將於2026年1月22日起，限時推出極具冬日氣息的「北海道3.6牛乳葡撻」。今次新品主打採用日本北海道特選3.6牛乳，號稱奶味濃郁，更有入口即溶的滑溜口感，喜歡吃牛奶撻的朋友不妨去實試一下。

採用特選北海道3.6牛乳 營造「雪景」視覺享受

今次KFC的新品並非用普通牛奶，而是選用了「日本北海道特選3.6牛乳」，這款牛乳以其郁醇乳香聞名，今次KFC將其融入經典葡撻，混合成特調奶漿內餡，滋味比原味葡撻應該更甘甜豐潤。除了味覺上的雙重奶香，視覺上亦花了不少心思，葡撻外層輕灑上一層細緻糖粉，希望營造到宛如北海道冬日的初雪效果。

6件裝禮盒$66起 新年送禮、散水餅高CP值之選

正值農曆新年及年尾「散水」旺季，KFC特意推出6件裝葡撻禮盒，售價只需 $66（堂食/外賣自取）。平均一件只需$11，性價比算高，非常適合作為拜年賀禮或同事間的「散水餅」。

禮盒更提供靈活組合，你可以選擇：

全套嚐新： 6 件「北海道3.6牛乳葡撻」。

經典混搭： 3 件「北海道3.6牛乳葡撻」及 3 件「經典葡撻」，一次過滿足不同口味 。

發售日期及詳細價錢一覽

「北海道3.6牛乳葡撻」將於 2026年1月22日 起於全線香港 KFC 分店（指定分店除外）推出，每日上午11時後供應 。

價錢詳情

單點： $14 起 (堂食/外賣) / $18 (快脆送)

套餐升級： 跟餐加 $4.5 即可將經典葡撻升級

加配優惠： $11.5 (堂食/外賣) / $14 (快脆送)

6件禮盒裝： $66 (堂食/外賣) / $75 (快脆送)

註：指定分店包括山東街、亞洲國際博覽館、赤柱廣場、又一城、啟德零售館及置富南區廣場分店除外 。

