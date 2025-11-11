【KFC】抵Deal星期二 8件香骨雞＋6件巴辣香雞翼低至$49

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

KFC今期抵Deal星期二優惠，可以$49食人氣小食8件香骨雞及6件巴辣香雞翼，而2客辣汁蘑菇香飯或家鄉雞皇飯(大)亦低至$22，堂食及外賣自取均可享用優惠！想食得飽肚啲，可以用晒2個優惠，自製2份「雞翼香骨雞蘑菇飯」，平均每人$35.5就食到，約埋親朋好一齊分享吧！

KFC網頁按此

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至優惠結束（逢星期二）

廣告 廣告

地點：KFC指定分店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso