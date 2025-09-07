KFC肯德基8號風球開唔開？即睇打風期間KFC營業安排（附即時更新網址）

8號風球KFC肯德基開唔開？颱風塔巴逼近！天文台於9月7日晚上9時20分改發8號風球，並預告至少維持至翌日早上11時。上班以外，打工仔當然亦關心打風之下仲有乜餐廳會開門，KFC肯德基是個好選擇，即使高掛8號風球都照常營業，不過遇上9號及10號風球時，究竟KFC肯德基開唔開？馬上看看內文：

打風都想食到熱辣辣的炸雞？打風連鎖餐廳KFC的部份分店*在8號風球下，*堂食、外賣自取同「快脆拎」會維持正常營業時間為大家繼續提供服務，KFC「快脆送」服務則將全線暫停。(*觀塘東廣場、中環有餘貿易中心及赤柱廣場分店除外)「快脆送」會在八號烈風或暴風信號解除之後盡快恢復服務。遇上9號風球及10號風球時，KFC大部份分店依然維持服務，不過出發前最好先致電分店，或是查看即時更新的營業時間表，安全至上。

請按此參考KFC肯德基打風最新服務安排

KFC肯德基10號風球開唔開？即睇打風期間KFC營業安排（附即時更新網址）

