KFC葡撻集體回憶崩壞？官方回應：堅持澳門瑪嘉烈配方

KFC的葡撻一向被譽為「被炸雞耽誤的甜品店」，多年來採用澳門瑪嘉烈配方，是不少香港人的至愛。然而，近日在社交平台 Threads 上，有不少網民發文炮轟 KFC 葡撻嚴重「走樣」，質疑是否轉用了大陸的「預製菜」半製成品，引發全城熱議。面對質疑，香港KFC官方已向Yahoo Food作出正式回應。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

冇燶面、酥皮唔脆似「倒模」

爭議源於多名網民在 Threads 上載近期在 KFC 購買的葡撻照片。相片中可見，葡撻表面缺乏標誌性的焦糖「燶面」，顏色慘白且過於均勻；亦有食客批評酥皮不再鬆脆，口感變得「死實」，蛋漿部分更被形容為「似食擦膠」或「像雪藏太久的口感」。有網民更直指，現時香港 KFC 葡撻的味道與內地肯德基的葡撻極為相似，懷疑香港分店為了節省成本，不再於店內人手製作，而是直接引入大陸預製貨源，加熱即賣，令原本引以為傲的「瑪嘉烈風味」蕩然無存。

廣告 廣告

(Threads圖片@wan.c_k)

集體回憶崩壞？曾重金買入澳門瑪嘉烈配方

KFC 葡撻之所以在香港地位崇高，源於當年肯德基重金向澳門著名的瑪嘉烈蛋撻購買配方。正宗的葡撻講求酥皮層次分明、蛋漿香滑濃郁，以及表面那層因高溫烘焗而成的焦糖黑斑。今次「預製菜」風波之所以引起如此大迴響，是因為觸動了港人對這款經典美食的情意結。

KFC葡撻跌落神壇？網民力數3大罪狀 傳轉供應商引發公關災難

KFC葡撻跌落神壇？網民力數3大罪狀 傳轉供應商引發公關災難

KFC官方獨家回應：日日新鮮出爐、嚴選供應商

針對網上有關葡撻品質及製作方式的種種揣測，香港肯德基（KFC HK) 向Yahoo Food作出正式回應，強調堅持採用澳門瑪嘉烈配方，KFC 官方回應全文如下：

「香港肯德基對最近有顧客對經典葡撻提出意見表示關注，並正進行內部跟進及檢討。

我們一直採用澳門瑪嘉烈配方製作經典葡撻，由店內職員精心製作，日日新鮮出爐，並與經過嚴謹篩選的供應商長期合作，確保產品符合食物安全及品質保證要求。

香港肯德基將繼續秉持一貫嚴格的食物品質保證標準，致力為顧客提供理想的用餐體驗。」

官方雖然強調堅持原有配方及新鮮出爐，但承認會就顧客意見進行「內部跟進及檢討」。各位葡撻迷，下次食 KFC 時不妨留意一下，味道是否真的有變？

KFC的社交平台宣傳片亦有指明是用瑪嘉烈秘方。

品牌表示葡撻每日在餐廳新鮮製作。

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

人氣車仔麵「何車車仔麵」開分店 店主親揭選址元朗錦田三大原因

漢和韓燒放題逆市翻生原因 CP值高而人氣高企？網民分析5大關鍵

將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯 紙箱列明 -18°C 保存竟放地上「解凍」？ 街坊：買三餸飯好過

香港有售 3coins 微波爐料理盒爆紅！煎、炒、煮、蒸、炊、煮飯樣樣掂！

人氣韓團 SEVENTEEN 訪港 識食大歎地道雞煲/港式小食/避風塘炒蟹 同款餐點要幾錢落樓？

港人Threads分享港式麵食配搭 大批網民表示認同：定律嚟㗎嘛

2026東京米芝蓮榜單出爐！7間必試新晉星級餐廳 這幾間「隱藏新星」你一定要知

不只會打波！「香港網球一哥」黃澤林最愛滑蛋叉燒飯！一文睇清這貼地Gen Z愛吃甚麼

結業潮｜屯門起家「奇蹟拉麵」再度結業 旺角店9月底結業 店方：未能與業主達成合理新合約

皇玥月餅營養標籤不符規定被勒令停售 食安：如有足夠證據會提出檢控

芫荽熱潮持續 燒賣關注組大推4大人氣芫荽燒賣 急凍版一樣咁正

颱風樺加沙｜預警八號特別告示將生效 家居防災包7大物資+4大常備儲糧清單

福岡人氣咖啡店No Coffee快閃香港3個月 必試期間限定聯乘特調咖啡

8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？