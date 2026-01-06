跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
KFC葡撻跌落神壇？網民力數3大罪狀 網瘋傳轉大陸供應商
KFC葡撻一向是品牌皇牌產品，但近日就有Thread的網民直插葡撻質素一落千丈，更質疑葡撻的酥皮轉了供應商，即睇Yahoo Food報導：
肯德基（KFC）葡撻一向都價廉物美，更被戲稱是「被炸雞耽誤的葡撻店」，但近日有網民崩潰表示葡撻美味不再，更直指KFC轉了葡撻撻皮供應商，並宣布：「KFC葡撻正式收皮」，此言一出，引起50萬人瀏覽，數千讚好以及過萬人分享！
源自澳門瑪嘉烈
KFC葡撻自1998年推出以來，長期受到港台食客歡迎，就算近年炸雞專門店的氣勢被麥當勞漸漸追上，但是葡撻的神壇地位一直不受影響。而KFC葡撻的歷史源自澳門，英國人Andrew Stow在1989年改良澳門的葡式蛋撻後，改用英式奶黃餡並減少糖的用量之後，深受歡迎，在1997年Andrew與妻子離婚後，妻子瑪嘉烈在1998年將配方授權給KFC，使葡撻風靡大中華地區，成為KFC招牌甜品之一。
直指3大罪狀
今次引起50萬人瀏覽的Threads帖文，帖主直言KFC葡撻犯下3大罪狀，包括「成舊嘢扁咗」、「撻皮好大浸面粉味」以及烤焗時間不合格，在Threads帖文發出後，立即受到廣大網友回覆，當中包括「其實KFC個marketing團隊係咪全部都係麥當勞啲人🤣全部都係臥底」、「唔係呀嘛，明星item走去換供應商？？？」、「宜家連最賣得嘅葡撻都唔得，唔想做咪直接收檔囉，咁樣死撐唔蝕都當你贏」。
3月時曾引起預製菜疑問
查看網上資料，有不少人都曾拍低過有手推車運送食材至KFC，並表示食材紙箱上寫着來自廣州龍堡食品的「冷凍撻皮」、「冷凍蛋液」等，當時亦有傳媒向KFC查詢，KFC回覆表示，「店方採用澳門瑪嘉烈配方製作經典葡撻和秘方醃製炸雞，均由店內職員精心製作，公司亦設有嚴謹食品研發、採購及品質監控系統，所有處理食物程序均符國際標準。」
實試葡撻
小編就到附近KFC購入葡撻，實試葡撻質素。小編購買的葡撻面層依然在表層依然有漂亮的焦黃色，外層都看得出有層層酥皮，但吃起來較為煙韌，亦有網民所說的麵粉味，感覺有點像平時用來沾咖哩的千層酥餅皮，但蛋漿依然香甜美味。Yahoo Food亦因此帖文向KFC有關部門查詢酥皮來源問題，在截稿前未獲回覆。
