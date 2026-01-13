KGI 凱基 2026年環球市場展望

跨域均衡佈局

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月13日 - KGI 凱基今天發佈2026年環球市場展望，內容涵蓋美國、中國內地、香港、台灣及新加坡市場。





(由左起) 凱基投顧董事長朱晏民先生、凱基國際財富管理主管魏志傑先生及凱基首席投資總監梁啟棠先生。



回顧2025，特朗普上任後隨即展開關稅貿易戰，至今關稅仍存在不確定性，但整體情況較年初緩和。去年特朗普再創美國最長停擺紀錄，市場正持續觀察其管治下的美國走向，並評估經濟發展及利率動向的潛在影響。中國將就「十五五」發展計劃推動首年政策，並在外部挑戰下，刺激國內經濟增長。



在此背景下，對2026年佈局我們推薦「LEAD」策略建議︰



Liquidity Shift 資金挪移 Earnings Focused 聚焦盈利 Adding Credit 加碼信用 Diversified Assets 資產分散

凱基首席投資總監梁啟棠表示︰「展望 2026 年，投資者可採取 LEAD 策略部署︰L是 Liquidity Shift，受惠美元轉弱與減息，資金料流向非美及亞幣；E是 Earnings Focused，聚焦盈利增長支撐估值，佈局美、歐、日股；A是 Adding Credit，鎖定龍頭企業債信，加碼 A 級投等債；D是 Diversified Assets，因應股債聯動上升，納入另類資產以優化配置。」



宏觀及美國市場

美國經濟自 2025 年第四季開始出現較明顯的放緩，並將延續至 2026 年上半年，消費的負面影響將逐步浮現，企業投資亦會減慢；不過，AI 帶動的生產力提升在一定程度上可為美國經濟提供支持，預計 2026 年經濟增長達 2.2%。歐元區將維持溫和增長，德國在財政擴張下經濟改善將尤為明顯；日本經濟由內需推動的力量增強，財政刺激亦成為額外動力；中國則在 2025 年於貿易保護主義環境下顯示一定韌性。隨着美國通脹預期風險逐步回落及勞動市場風險上升，聯儲局已於 2025 年 9 月開始減息，2025年累計減息 75 個點子。預料 2026 年仍會再減息 50 至 75 個點子。



美股方面，AI 提升生產力、降低成本，使企業盈利保持穩健的趨勢仍可持續，預計 2026 年標普 500 盈利按年增長 13.55%；惟因風險溢價可能上升，估值難再進一步擴張，年底目標價看 7,650 點。走勢上，第一季或仍反映下行風險，第二季有望企穩回升，並於第四季、特別是期中選舉前後，出現較明顯升幅。行業配置方面，AI 主題仍看好核心科技、半導體、受惠用電需求增加的公用事業、因先進製造投資升溫而受惠的機械設備，以及工業房地產信託基金 (REITs)。非 AI 板塊則看好軍費佔比提升下的航太與國防、因關稅而受惠的製藥股，以及受惠於投行業務活躍的資本市場類別。債券配置方面，美國經濟轉弱及聯儲局減息將帶動美國國債利率回落，預期 10 年期美債孳息率於第二季回落至 3.5%-3.7%。建議 2026 年上半年可配置美國國債或較高評級的投資級企業債，下半年則可隨政策利率及經濟見底，逐步轉向非投資級企業債。



凱基投顧董事長朱晏民表示︰「AI正引爆新一輪生產力革命，成為支撐美國經濟及企業盈利的關鍵動力。雖然美國經濟預料會放緩，但仍不致步入衰退，而關稅政策帶來的短期衝擊有望在2026年首季逐步淡化。聯儲局減息步伐或由每次減息放慢至隔次減息，但整體仍處於減息周期，在經濟未衰退的情況下，利率下行將持續利好股市表現。」



中國內地及香港市場

宏觀經濟方面，隨著多國貿易協議達成，風險回落，惟受外圍拖累，預期2026年中國GDP實質增長將略放緩至4.6%。今年中港投資市場建議留意四大核心。(1)在消費領域，內需確立為增長核心，貢獻逾半GDP。隨著「以舊換新」效應減退，預計中央將落實「十五五」及經濟會議規劃，推出涵蓋文娛體育的新一輪補貼，持續提振居民消費。(2)金融市場方面，風險偏好提升。鑑於債息與定存息差收窄，龐大儲蓄正流向資本市場尋求回報。銀行保險業基本面築底，信貸結構加速從房地產轉向支持實體工業。(3)針對「反內捲」議題，PPI 持續弱勢，去產能成焦點。相較2015年，本輪涉及更多下游民企且需顧及就業，挑戰更艱鉅。預期行業整合需時，但衝擊可控，利好長遠健康發展。(4)關於新質生產力，這將取代房地產及舊基建成為投資主軸。數字基建支撐AI及具身智能，人形機器人料於2026年迎來商業化的「iPhone時刻」。具核心技術自主權的創新藥等龍頭，將享更高估值溢價。



最後，我們對恒生指數前景持樂觀態度。預期聯儲局減息將推動資金回流中港股市。基於預期市盈率上調至13.5倍預測市盈率及8%盈利增長，我們設定2026年底恒指目標為30,000點，潛在升幅約14%。隨著信心恢復，投資風格有望由守轉攻。推薦12大選股:小鵬汽車 (9868)、優必選 (9880)、騰訊控股 (700)、阿里巴巴 (9988)、中國宏橋 (1378)、友邦保險 (1299)、中國平安 (2318)、招商銀行 (3968)、康方生物 (9926)、泡泡瑪特 (9992)、騰訊音樂 (1698)及信和置業 (83)。



凱基首席投資總監梁啟棠表示︰「2026年是中國經濟的關鍵轉折點。雖然市場預期GDP增長放緩至4.6%，但『新質生產力』如人形機器人正接棒成為新增長引擎。市場最關鍵的訊號是資金正在『甦醒』—龐大的儲蓄正從低息定存流向資本市場尋求回報。隨著風險偏好回歸及政策發力，現在是投資策略由『防守』轉向『進攻』的最佳時機。在估值修復與盈利增長雙重驅動下，我們看好恒指上望30,000點，中港股市的配置價值已全面重現。」



台灣市場

相較於 2000 年科網泡沫期間近五年的大牛市，本輪由 AI 推動的升勢至今僅約三年，顯示現階段仍屬中段行情，2026 年有望延續向好格局。儘管 AI 概念股估值偏高，但在強勁基本面支持下，台灣 AI 供應鏈的市盈率相對盈利增長比率 (PEG) 普遍仍低於一倍。我們預測 AI 供應鏈在 2026 年的整體盈餘有望增長 21%，延續 2024 年及 2025 年分別達 35% 與 43% 的高增速。



AI 股對台股整體盈利的貢獻度已突破六成，隨着 AI 軍備競賽持續推進，台股 2026 年盈利增速預料將由 2025 年的 14% 擴大至 20%。縱使 AI 浪潮有望支撐 2026 年向好格局延續，但市場波動亦同步升溫，主因包括：(1)累積升幅大、估值逼近上限；(2)美國期中選舉帶來政策及政治不確定性；(3)聯儲局減息節奏存變數。



預料台股或再現「微笑曲線」走勢：第一季延續升勢；第二至第三季出現健康調整；第四季行情再度回暖。展望 2026 年，投資焦點將圍繞兩大主線。其一，AI 供應鏈規格升級有望帶動產業邁入新一輪成長周期，受惠板塊包括晶圓代工、GPU 與 ASIC、高階封裝(CoWoS)、測試介面、記憶體、ODM、散熱、CCL、ABF、PCB、交換器及電源等關鍵零組件，反映 AI 運算需求持續擴張及 GPU 平台升級動能強勁。其二，多元主題及防守性配置亦不容忽視，包括摺疊 iPhone 與智慧穿戴裝置帶動的消費電子創新，以及具備剛性內需與穩定高息特色的標的，為投資組合提供兼具增長與收益的平衡策略。整體而言，2026 年的投資部署宜同時兼顧高增長動能及抗波動能力，以應對市場可能出現的波動。



凱基投顧董事長朱晏民表示︰「AI帶動的穩健盈利增長及仍屬合理的估值，為台股向好提供堅實基礎。隨着企業及消費端加速採用 AI，算力需求強勁上升，而算力供給受限於晶片及電力樽頸，2026 年相關硬件供應商仍將面對供不應求的市況。台灣 AI 供應鏈將持續受惠，特別是規格升級帶動的受惠板塊。」



新加坡市場

2025年前三季新加坡整體經濟表現優於預期。這主要是由於美國調整了其互惠關稅政策，並與主要貿易夥伴達成協議，從而緩解了全球貿易緊張局勢。製造業、批發貿易以及金融保險業仍然是新加坡經濟的增長支柱，各領域均錄得可觀增長。特別值得一提的是，在電子、交通工程及生物醫藥製造集群的推動下，製造業增長尤為強勁。全年展望保持樂觀，預計這股增長勢頭將持續至年底。



展望未來，2026年的全球經濟前景顯示，包括中國和歐元區在內的新加坡大多數主要貿易夥伴的GDP 增長將放緩。這主要是受到美國關稅的影響，進而抑制了對東南亞出口產品的需求；不過，受惠於人工智能的投資，美國的經濟增長預計將保持韌性。因此，新加坡的外向型行業(特別是製造業和貿易相關服務)預計擴張速度將比2025年緩慢。雖然電子及相關行業將受益於AI需求，但部分精密工程和生物醫藥的國內產量可能會放緩。此外，建築業預計將會增長，但面向消費者的行業則可能持續低迷。然而，相對較低的利率和持續的政府支持將緩衝經濟放緩的影響，且資本市場仍將受益於上行重估的催化劑。



凱基新加坡研究主管陳廣治表示︰「由於貿易緊張局勢的緩和以及人工智慧浪潮的推動，新加坡在2025年實現了顯著的經濟擴張。政府積極的舉措為股市牛市提供了強勁助力，預計這股強勁的勢頭將會持續，為2026年帶來樂觀的經濟前景。」

關於KGI 凱基

凱基* 自1997年立足香港，是一家區內具有領導地位的金融機構，業務涵蓋財富管理、經紀業務、債券和資產管理。我們致力於為亞洲區內的企業、機構和高淨值客戶提供全面的金融服務。結合凱基金控集團的資源，我們擁有強大的亞洲網絡，覆蓋地區包括台灣、香港、新加坡、印尼及泰國^。



*凱基是包括凱基證券亞洲有限公司及其聯屬公司

^凱基證券轉投資事業，非子公司





重要聲明

於本文件內所載的所有資料，並不擬提供予置身或居住於任何法律上限制凱基證券亞洲有限公司(「凱基」) 或其關聯成員派發此等資料之司法管轄區的人士或實體使用。此等資料不構成向任何司法管轄區的任何人士或實體作出的任何投資意見、或發售的要約、或認購或投資任何證券、保險或其他投資產品或服務的邀請、招攬或建議，亦不構成於任何司法管轄區用作任何上述的目的之資料派發。請特別留意，本文件所載的資料，不得在美國、或向美國人士（即美國居民或按照美國或其任何州、屬土或領土之法律成立的合夥企業或公司）或為美國人士之利益，而用作派發資料、發售或邀請認購任何證券。於本文件內的所有資料只作一般資料及參考用途， 而沒有考慮到任何投資者的特定目的、 財務狀況或需要。在未經凱基書面同意下，並不允許擅自以任何方式轉發、複印或發佈於本文件內之全部或任何部份內容。該等資料不擬提供作法律、財務、税務或其他專業意見，因此不應將該等資料賴以作為投資專業意見。





所有投資涉及風險，證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌，甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。





債券不等同於定期存款，不受香港存款保障計劃保障。債券持有人會承受各種不同風險，包括但不限於：(i) 信用風險：債券的利息及本金是由發行人支付。倘發行人違約，債券持有人可能無法收回利息及本金。債券持有人須承擔發行人的信用風險。信用評級機構給予的信用評級並非對發行人信用可靠程度的保證; (ii) 流動性風險：一些債券的二手市場可能不活躍，到期前賣出時可能需要時間; (iii) 利率風險：當利率上升時，定息債券的價格一般會下跌。你如希望在到期前將債券出售，所收取款項可能會低於閣下購買時所支付的價格。除非你完全明白並願意承擔與之相關的風險，否則不應投資於債券。如對相關的風險有疑問，你應尋求獨立意見。





你應就上述資料內容謹慎行事，進行你自己的獨立審查，你並且應在作出任何投資決定前尋求獨立專業意見。你應該根據你自己的風險承受程度、財務狀況、投資經驗、投資目標、投資視域及投資知識去小心考慮投資是否適合你本人。





凱基不對於此所提供的資料之準確性、充分性或完整性作出任何明示或暗示的陳述或保證。在任何情況下，任何人欲倚賴或使用於此所載的資料應就該等資料之準確性、完整性、可靠性及適用性進行獨立檢查和核實。任何模擬結果、以往及預測的業績並不必然作為未來業績的指引。於此內所提供的資料 (包括任何數據) 未必經過獨立核實，而該等資料不應被信賴作為投資決定。凱基、其關聯成員或他們各身的董事、高級職員、僱員及代表不會就該等資料的任何遺漏、錯誤、不準確、不完整或其他情況，或由於信賴該等資料而導致任何人士或實體蒙受或招致的任何損失或損害 (不論任何形式的直接、間接或相應的損失或其他經濟損失) 承擔任何責任。而且，凱基、其關聯成員或他們各身的董事、高級職員、僱員及代表不會就第三方所提供的或引用自第三方的資料內容承擔任何責任。





凱基集團成員公司或其聯屬人可提供服務予本文所提及之任何公司及該等公司之聯屬人。凱基集團成員公司、其聯屬人及其董事、高級職員及僱員可不時就上文所涉及的任何證券擁有權益。



