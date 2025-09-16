KID世界喜歡日悼念摯友 小鬼離世5周年

▲今（16）日適逢小鬼逝世5周年，KID在帛琉錄影巧遇舊地，藉「世界喜歡日」懷念好友，並表示一切都是「最好的安排」，貼文配上小鬼歌曲與照片，讓不少粉絲直呼：「有洋蔥！」（圖／翻攝自KID IG@circuskidd）

[NOWnews今日新聞] 藝人小鬼（黃鴻升）2020年因心因性休克驟逝，轉眼已滿5年，今（16）日適逢忌日，好友KID正在帛琉錄製節目《綜藝玩很大》時，巧合再度踏上與小鬼曾經到訪的星象島，他在文中感性寫下：「一樣的橋、一樣的風景、一樣的老闆。」並以「世界喜歡日」懷念摯友，直言這一切都是「最好的安排」，貼文曝光感動粉絲，讓不少人直呼：「有洋蔥！」

▲KID舊地重遊，不禁懷念起離世好友小鬼。（圖／翻攝自KID IG@circuskidd）

世界喜歡日 友情化為紀念

KID在2020年帶小鬼登上龜山島後，將那天命名為「世界喜歡日」，象徵2人之間珍貴的友誼，今年他再度錄影途中抽空玩SUP，恰逢小鬼5周年，直呼一切「太巧合」，他立即拍下「野七世界喜歡日」的影片，並特別選用小鬼歌曲〈地球上最無聊的下午〉，以音樂和影像記錄懷念之情。

KID在IG曬出小鬼的照片，讓不少粉絲淚眼留言：「鬼哥永遠在我們心中」、「真的好想小鬼」。這份不變的思念，透過KID的文字和影像，再次喚起觀眾對小鬼的回憶。對於許多人而言，小鬼留下的不只是作品，更是一種陪伴感與青春印記。

▲KID在文中曬出小鬼的照片，讓不少粉絲都哭了。（圖／翻攝自KID IG@circuskidd）

繼續前行 KID珍惜舞台

除了懷念好友，KID也在貼文中提到《玩很大》今年未能入圍金鐘，雖然稍感遺憾，但仍抱持「最好的安排」心態，鼓勵新加入的成員不要氣餒，他也開心分享另一個節目《上船了各位！》成功入圍主持人獎，承諾將持續挑戰更多不可思議的企劃，繼續在舞台上努力前進。

【KID悼念小鬼貼文】

七年後，玩很大又帶我們來到同一個地方，帛琉！

我們又再度踏上了星象島，一樣的橋、一樣的風景、一樣的老闆

重點是那時候的兩隻狗狗竟然還在，但是真的變的好老～

重新看到了老朋友，覺得很多畫面都湧上心頭！

9/15這天，意外的獲得半天時間可以去玩sup，這也太剛好了吧

因為屬於我們的「世界喜歡日」不就是在這個時候嗎！另外前年野七也是在這拍攝的，這一切的一切都太巧合了！於是當機立斷拍了野七世界喜歡日

我獲得了一個很完美的帛琉玩很大，一切都非常的圓滿，在機場雖然得知玩很大沒有入圍，但是我想這一切都是最好的安排，我們仍然持續的玩下去，辛苦很多新來的紅隊弟弟妹妹們，他們一定很失望吧！但我們還是會繼續玩下去，這很重要啦～～

然後是不是早上跑去划sup,下午上船了各位就入圍了！就說這很玄咩～～謝謝大家的簡訊跟訊息，村長依然會繼續努力參與一些很不可思議的企劃，謝謝大家，謝謝我的家人啦～～愛你們啦

