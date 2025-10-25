《墨魚遊戲》 帶來震撼衝擊 綜藝是新出路？
Kim Jones 移居到中國？深入解析他進軍波司登新副線品牌 Areal的時尚野心
Kim Jones 宣布成為中國品牌 Areal 的創意總監時，整個時尚界瞬間震動。這位曾同時身兼 Dior Men 與 Fendi 高訂設計總監的英國設計師，突然與中國羽絨服巨頭波司登（Bosideng）結盟，無疑是 2025 年全球時尚產業最意外的一場合作。這不僅是東西方設計力量的一次交會，更象徵中國時尚產業正從製造強國邁向創意輸出，開啟屬於Kim Jones自己的國際敘事。
從高訂到街頭：Kim Jones 的全球化野心
作為當代最具影響力的設計師之一，Kim Jones 早已是國際奢侈品牌的中樞人物。從 Louis Vuitton 與 Supreme 的跨界合作，到他 Dior Men 與 Fendi 的雙重創意身份，他不僅擅長融合奢華與街頭，更懂得將品牌文化轉化為全球語言。然而，他選擇與中國品牌合作的消息，仍令業界震驚。Areal 作為波司登（Bosideng）旗下新副線品牌，主打城市機能與高端戶外風格。這次邀請 Kim Jones 出任創意總監，顯然是名氣加持之外，也是一場精心策劃的品牌戰略布局。
Bosideng 的進化：從國民羽絨到全球時尚舞台
要理解 Kim Jones 為何選擇 Areal，就要先看 Bosideng 的歷史與現代定位。成立於 1976 年的 Bosideng，最初以羽絨服製造起家，是中國最早一批以「功能與品質」聞名的國民品牌。從九十年代的中國人穿波司登到 2000 年代初期進軍海外市場，品牌逐步完成從實用服飾到時尚品牌的轉變。近年，Bosideng 開始積極推動年輕化與國際化策略。2018 年品牌重返倫敦時裝週，與多位國際設計師合作，包括 Jean-Paul Gaultier 與 Ennio Capasa，顯示出其對全球時尚話語權的野心。如今推出副線 Areal，則是進一步鎖定高端都市機能與未來設計感的消費者群體。Areal 的定位更貼近當代都市人的生活方式，融合運動、科技與時裝的界線，講求剪裁、材質與環境意識的平衡。Kim Jones 的加入，正好為這個年輕副線注入文化與國際視野。
Areal × Kim Jones：中國時尚新敘事的誕生
Kim Jones 向來擅長以品牌文化為出發點，重新塑造設計語言。他在 Louis Vuitton 男裝時期以街頭文化打開奢侈品新篇章，在 Dior Men 引入藝術與建築語彙，而在 Fendi 則結合義大利工藝與英倫剪裁。預計他將運用再生尼龍、輕量羽絨與模塊化結構，結合流線型輪廓與中性剪裁，打破傳統功能服的笨重印象，呈現介於實用與藝術之間的平衡感。
當奢華設計遇上東方製造智慧
Areal 與 Kim Jones 的結盟，既是品牌策略，也是時代信號。它代表著一種新型全球合作模式由中國品牌主導、國際設計師參與、文化雙向流動。這對波司登而言，將徹底刷新品牌形象，對 Kim Jones 而言，則是一次對未來時尚權力格局的下注。而究竟結果如何？會否能令 Areal成為國際潮流品牌？我們還需拭目以待。
