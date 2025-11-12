容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
Kim Kardashian離奇刪哈利王子夫婦出席派對照
【on.cc東網專訊】美國真人騷女星Kim Kardashian於社交網站分享母親Kris Jenner上周末70歲大壽的一批照片，本來有份出席的英國前王室成員哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）都有入鏡，但有網友發現Kim與Kris都離奇將所有哈利王子夫婦的照片偷偷刪除，引起網友熱議。
有網友抱有疑問：「點解要刪除佢哋嘅相？我哋見到佢哋有出席派對。」另一網友懷疑刪相是哈利王子夫婦的意思：「接受邀請出席但又唔想被人知道（尤其已經被狗仔隊影到你出入），有啲老尷。」估計由於11月11日是英聯邦的國殤紀念日，英國王室成員都出席悼念儀式，與王室反目的哈利王子夫婦是想避免被見到在另一邊出席喜慶場合，有損他們形象。
而英國王室內部據稱對哈利王子夫婦選擇與Kardashian家族為伍感到反感，表示：「呢個顯示到哈利點樣同自己家族愈行愈遠。呢啲人喺美國可能係明星，但佢哋嗰種招搖鋪張，同威廉王子想過嘅人生同王室嘅方向好衝突。」出席生日派對的知情者，指梅根滿場飛不斷嘗試與其他名人拉關係。
