Kindle Colorsoft 含殼套裝 67 大促，HK$1,650 購 32GB 彩漫閱讀利器｜Amazon Prime Day優惠2025
7 吋螢幕加 IPX8 防水。
Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
各位喜歡用閱讀器看漫畫（尤其是彩漫）的朋友，Amazon 去年末新出的 Kindle Colorsoft 在秋季 Prime Day 期間有相當不錯的優惠。目前內建 32GB 儲存、含翻蓋透明保護殼的 Signature Edition 套裝正以 US$212 的歷史新低價出售，換算過來大約是 HK$1,650。作為對比，相同容量的 Kindle Colorsoft Signature Edition 單機要價 US$210，而只有 16GB 的標準款 Kindle Colorsoft 也要賣 US$200 呢。
Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition 含翻蓋透明殼套裝（32GB）
Amazon 特價 US$212（約 HK$1,650，需要代運）｜
原價 US$317
作為全新的產品線，Kindle Colorsoft 號稱能帶來「如同在紙張上呈現出來的豐富色彩」。它配備了一片 7 吋防眩光彩色螢幕，在黑白和彩色狀態下畫素密度分別為 300 ppi 和 150 ppi。透過對硬體和演算法的針對性優化，Amazon 也讓裝置呈現出了頗為不錯的對比度，並確保了最多 8 週的續航力。除此之外，這款閱讀器也支援無線充電和藍牙且具備 IPX8 防水機能，內建容量為 16GB。
Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition 含翻蓋透明殼套裝（32GB）
Amazon 特價 US$212（約 HK$1,650，需要代運）｜
原價 US$317
Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition（32GB）
Amazon 特價 US$210（約 HK$1,630，需要代運）｜
原價 US$280
Amazon Kindle Colorsoft（16GB）
Amazon 特價 US$200（約 HK$1,560，需要代運）｜
原價 US$280
