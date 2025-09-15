娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
Kiri T 新歌《藍剔未必是壞習慣》講暗戀 首次於悉尼墨爾本開Show 全場大合唱超感動
Kiri T推出新歌《藍剔未必是壞習慣》 ，由她親自作曲，陳廣杰填詞，Daniel Toh編曲及監製。
或許在大家眼中，「藍剔」是代表着拒絕或落空，可是Kiri卻認為「藍剔」不完全代表悲傷和負面，而是代表「你看過我的說話」、「我們不太近，也不太遠」的一種微妙又浪漫的存在。其新歌《藍剔未必是壞習慣》將這種「不清不楚」重新詮釋，在已讀不回的狀態中，找到一點的療癒空間。
Kiri說：「呢首歌嘅靈感其實係源於我覺得喺我成長時期嘅時候會有好多歌曲講暗戀，但近年就好少關於暗戀、曖昧嘅歌，一係就熱戀，一係就失戀，咁我就諗不如我出一首暗戀嘅歌曲啦！然後發現暗戀嗰種「唔清唔楚」其實同被「藍剔」嘅感覺好似，哈哈！有時候我自己同埋身邊嘅朋友都會覺得喺通訊軟件入面睇到對方一直一直顯示「輸入中」就會好心急想知道對方想同我講啲乜嘢/覆我乜嘢，或者當你發現你被「藍剔」咗嘅時候你會瘋狂喺度諗，點解明明睇咗我個message但係唔覆我，係咪逃避我？然後每隔一陣又開返個對話出嚟睇吓佢覆咗你未，呢個好糾結嘅情緒。就好似暗戀同埋曖昧咁！」
她續說：「但係我又覺得如果處於一個暗戀嘅狀態下，有時候「唔清唔楚」又未必係一件壞事喎！因為喺呢一個狀態下我唔需要擔心被拒絕，我可以幻想有好多種美好嘅結局！」
Kiri T上年舉行的個人演唱會大獲好評，近日更飛出香港於澳洲墨爾本及悉尼舉行首個海外演唱會，一直未有機會到澳洲旅遊的Kiri事前感到超級期待，她說：「我一直都未有機會去澳洲旅遊，所以第一次去澳洲就係去開我嘅個人演唱會真係好開心，再加上喺社交平台都知道好多澳洲嘅fans都好期待我可以過去開演唱會，所以今次可以喺悉尼同墨爾本開show我覺得好開心，可以將我嘅音樂親身帶到去澳洲現場唱俾大家聽！最難忘嘅係我估唔到去到澳洲，大家都可以一齊打大合唱，唔係淨係副歌，係由verse開始就已經一齊大合唱，我真係好感動，同埋好開心可以邀請到澳洲歌手Ivoris成為我嘅暖場同表演嘉賓！因為當初同事同我提議搵呢位歌手嘅時候，我發現原來我個playlist入面有好多好多都係佢嘅歌曲，可以喺澳洲親身同佢見面再同佢一齊合唱嗰個感覺實在太好了！」
