Kiri T 首張個人專輯面世 快閃唱片店宣傳 新碟火速售罄望公司加印兼開show

Kiri T正式推出自加盟華納唱片後首張個人專輯《a kiridiculous distance》，新碟收錄十二首歌曲，除了包括《傷心的時候別說話》、《藍剔未必是壞習慣》及《至少做一件離譜的事》等大熱歌曲，新碟更收錄了四首從未推出的廣東話、英文及國語作品。日前Kiri更現身唱片店舉行快閃活動宣傳新碟！



問到第一次快閃唱片店的感受及深刻事情，她說：「我覺得最cute 嘅係有好多人都同我講話可唔可以簽名抬頭寫「Dear 迴避型的」 之後加佢哋個名，咁我覺得好得意，同埋今日見到好多人嚟，但我feel到佢地唔敢講嘢，但係佢哋都有出現！我係好多謝佢哋，因為我自己都係嗰啲好驚去一啲party或者多人嘅場合，我知道佢哋好似我咁都係「迴避型」但係佢哋都有出嚟支持我，我覺得係好窩心啦，同埋我見到自己嘅音樂係一個以一個實體形式出現喺我面前，我覺得好感動，同埋今日我見到有其中一位嘅fans，佢都有去我悉尼嘅演唱會支持我，我覺得好神奇因為我哋今次呢一個快閃活動係我同公司好即興嘅一件事而佢咁啱又係香港可以嚟到，同埋有好多平時都會見到嘅Fans佢哋好多都特登一見到我post快閃活動資料佢哋都即刻過嚟！我覺得佢哋全部都好sweet！」



Kiri T的全新大碟 《a kiridiculous distance》 籌備了兩年，顧名思義，主題是「距離」。因為Kiri發現，這兩年所推出的作品許多都與距離有關——她與重視的人、她與音樂、她與「愛」、她與幸福……她也發現，自己看世界的角度，與別人有一點點不一樣，有一點點離譜。《a kiridiculous distance》 這張專輯的名字，是Kiri為過去兩年所推出的歌曲所做的一個小小總結。

她亦分享新碟的小心思及親眼看到實物時感受：「隻碟就叫做《a kiridiculous distance》咁就係一隻關於距離嘅碟，因為我哋都想營造一個「距離」嘅感覺，所以你會見到封面嘅字都係好細粒，甚至乎每個字母之間嘅距離都有啲唔一樣，而入面亦都有好多一啲比「I人」嘅句子，例如係「take micro-breaks often」、「I survived (a) party」同小貼紙等等，而每當我個人overrun嘅時候就會拎我狗仔pippa嘅相岀嚟睇，CD入面都有佢架！同埋我覺得好開心係以前我哋有啲好quickie嘅idea例如我哋呢度整個圖案或者有一啲係我寫嘅好secret嘅message，但當時全部都係喺個2D嘅平面度睇即係喺電腦度排，直到真係印咗出嚟，例如我哋有個hidden message係要用一個紅色嘅類似玻璃紙先睇到，實物見到我真係覺得好cute！」



她續說：「由籌備呢隻碟去到而家我諗應該都有兩年，我覺得由planning到而家我係估唔到時間過得咁快，同埋我聽返入面嘅歌啊入面所做嘅嘢，我以為全部都係好似近期發生，點知原來已經係兩年前啦，時間真係過得好快！好多謝大家見證我呢兩年嘅成長！希望大家可以enjoy我呢隻碟！」



新碟推出數天便火速售罄，Kiri 亦向趁機向公司許願加印新碟及開show：「我自己都好想呢隻碟加印，因為我自己都唔係好夠貨，因為我都想儲吓，我想喺度呼籲公司，不如我哋加印呢隻碟啦哈哈！同埋會唔會開concert呢？我哋研究緊，我覺得2026年應該係有機會嘅！我2026年嘅目標係開show，希望可以開一個以呢一隻碟為主題嘅Show，同埋希望可以係香港同埋唔同嘅地方既Show！哈哈！」

