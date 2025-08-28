Kirin 9020 及四色奢華設計， HUAWEI Mate XTs 9月4日強勢登場！

HUAWEI 今日正式宣佈將於 9 月 4 日 發佈全新一代三摺疊屏幕旗艦手機 “HUAWEI Mate XTs 非凡大師”。該機將會是上年 HUAWEI Mate XT 非凡大師的升級版，並新增白色版本及支援手寫筆功能。

HUAWEI 消費者業務 CEO 余承東亦透過個人社交媒體確認這一消息，並發文表示：「新三摺疊來了！HUAWEI Mate XTs 非凡大師 9 月 4 日 14：30 不見不散。」預告即將登場的新機將再次突破技術界限。

據早前供應鏈消息指出，HUAWEI 首款三摺疊手機 Mate XT 自推出以來市場反應熱烈，截至今年上半年全球出貨量已逼近 50 萬台，成績斐然。而即將發佈的 Mate XTs 作為其升級版，雖然在外觀 ID 設計上未有大幅改動，但將提供四款質感配色選擇，包括玄黑、瑞紅、皓白及絳紫，滿足不同用戶的品味需求。

此外，HUAWEI Mate XTs 重點升級了影像系統、性能表現及多項外圍體驗。其中最引人注目的是核心處理器將升級為麒麟 9020 芯片，採用 1 × 泰山大核 2.5 GHz + 3 × 泰山中核 2.15 GHz + 4 × 1.6 GHz 小核的架構，並集成 Maleoon 920 840 MHz GPU，預期將帶來更流暢的多任務處理與遊戲體驗。