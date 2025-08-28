「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人
Kirin 9020 及四色奢華設計， HUAWEI Mate XTs 9月4日強勢登場！
HUAWEI 今日正式宣佈將於 9 月 4 日 發佈全新一代三摺疊屏幕旗艦手機 “HUAWEI Mate XTs 非凡大師”。該機將會是上年 HUAWEI Mate XT 非凡大師的升級版，並新增白色版本及支援手寫筆功能。
HUAWEI 消費者業務 CEO 余承東亦透過個人社交媒體確認這一消息，並發文表示：「新三摺疊來了！HUAWEI Mate XTs 非凡大師 9 月 4 日 14：30 不見不散。」預告即將登場的新機將再次突破技術界限。
據早前供應鏈消息指出，HUAWEI 首款三摺疊手機 Mate XT 自推出以來市場反應熱烈，截至今年上半年全球出貨量已逼近 50 萬台，成績斐然。而即將發佈的 Mate XTs 作為其升級版，雖然在外觀 ID 設計上未有大幅改動，但將提供四款質感配色選擇，包括玄黑、瑞紅、皓白及絳紫，滿足不同用戶的品味需求。
此外，HUAWEI Mate XTs 重點升級了影像系統、性能表現及多項外圍體驗。其中最引人注目的是核心處理器將升級為麒麟 9020 芯片，採用 1 × 泰山大核 2.5 GHz + 3 × 泰山中核 2.15 GHz + 4 × 1.6 GHz 小核的架構，並集成 Maleoon 920 840 MHz GPU，預期將帶來更流暢的多任務處理與遊戲體驗。
其他人也在看
Amazon優惠｜M3 iPad Air 返校季新低 75 折，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板
學生返校季拉開帷幕，11 吋和 13 吋的 M3 iPad Air 雙雙刷新了歷史低價。目前它們在 Amazon 上正以低至 US$449 和 US$649 的低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
Amazon優惠｜AirPods Pro 2 近期好價，HK$1,210 體驗 Apple 旗艦真無線降噪耳機
對 AirPods 4 半開放式的設計還是不太習慣？Apple 的旗艦真無線耳機 AirPods Pro 2 目前在 Amazon 上有不錯價格，只要 US$169 即可入手。折合下來差不多是 HK$1,210，比本地行貨便宜幾百。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Google 首款 Gemini 喇叭曝光：「360 度音效」加煙霧警報、玻璃碎裂偵測
在 Made by Google 活動上小小預熱過一下的首款 Gemini 喇叭，現在被 Android Headlines 曝光了更多資訊，據稱它會支援「360 度音效」和 Gemini Live，而且能偵測煙霧警報、玻璃碎裂發出的聲音。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
電腦節優惠2025｜Lenovo ThinkPad X1 Carbon 歷史性 65 折！HK$6,300 搶商務機王
電腦節殺到，全城撲優惠！Lenovo官方亦提早直接放出震撼優惠，經典商務旗艦 ThinkPad X1 Carbon 驚現 65 折，原價近 2 萬的頂配輕薄筆記本，現在直降近 HK$7,000！這款被商務人士譽為「移動辦公室」的神機，更搭載強勁性能與超長續航，是工作上的好夥伴。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
「藥倍安心」風波後涉官非 潘冬平一家四口被民事控告
繼藥倍安心後，肝癌權威潘冬平再涉官非，案件涉及貝沙灣單位糾紛，原告指控滋擾及違反契約，並申請臨時禁制令。Yahoo 地產 ・ 23 小時前
Taylor Swift宣布婚訊 樂壇天后擁86億身家9幢豪宅 開箱羅德島萬呎海景懸崖大宅
美國樂壇天后Taylor Swift於IG貼出與球星男友Travis Kelce的合照，並留言「Your English teacher and your gym teacher are getting married」，宣布即將結婚，粉絲隨即洗版送上祝福。28Hse.com ・ 16 小時前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
Chiikawa寶寶系列比原裝更萌更犯規！9月5日本開賣，準備迎接這群可愛寶貝了嗎？
日本超人氣 IP Chiikawa 又放大招啦！全新「Chiikawa Baby」系列即將在 9 月 5 日於東京、名古屋搶先上市，全國隨後跟上！這次所有角色都變成了軟萌的嬰兒造型，戴著可愛的圍兜、裹著溫暖的小被子，萌度直接破表！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
全球生活與工作平衡指數 新西蘭蟬聯冠軍 新加坡亞洲最佳 香港排「呢個位」
不少打工族渴望實現工作與生活的平衡，但真正能夠做到的卻寥寥可數！全球人力資源平台Remote.com最新發佈《生活與工作平衡指數》(Global Life-Work Balance Index 2025)，針對全球GDP前60名的國家及地區進行評估，結果顯示香港排名第44，表現遜於多個亞洲鄰近地區。紐西蘭連續第三年蟬聯am730 ・ 1 天前
江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思
江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷，圈中好友周慧敏、唐詩詠、方力申、鄭俊弘、何雁詩、邱士縉、余慕蓮（魚毛）等等亦有到場支持。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
諸葛紫岐嫁入豪門享受闊太生活 獲名牌店內奢華慶生盡顯地位
曾自稱是諸葛亮第63代後人的諸葛紫岐（Marie）自從於2012年嫁給Neway二少爺薛嘉麟後，便淡岀幕前專心一致做豪少奶奶。最近她獲奢侈品牌Louis Vuitton（LV）為其慶生，並跟大家分享慶生過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
12年K-pop練習生夢碎，她以法律博士譜寫人生逆轉；IU同期練習生、差點以Wonder Girls出道
K-pop 的練習生制度以競爭激烈聞名，無數年輕人將青春押注其中，卻未必能等到出道機會。韓裔美籍的 Gina Maeng 就是其中之一。她曾是 JYP 娛樂力捧的練習生、IU 同期練習生，被傳曾有望成為 Wonder Girls 成員，卻苦等 12 年仍未能一完歌手夢。最終她選擇放下，攻讀喬治城大學法律博士，為自己寫下一段「人生逆轉勝」的勵志故事。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
陳百祥譚詠麟去年傳不和突分享影片力證兄弟情：流言是娛樂圈的調味料
譚詠麟（阿倫）與陳百祥（阿叻）認識多年，一向都係好兄弟，但去年有傳因為阿叻脫離香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊而鬧不和Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新盤開價｜柴灣海德園首批120伙折實均價17565元 創港島東新盤呎價11年新低
柴灣近20年來首個新盤開價，就是由太古地產（1972）發展的海德園。項目今日（8月26日）公布首張價單涉及12...BossMind ・ 1 天前
陳國基物業「封塵」四年無人問津！本港商業地產市場有幾大鑊？
政務司司長陳國基持有的港島東商業物業，連續四年「預備出租」卻無人問津，折射本港商廈市場頹勢。Yahoo 地產 ・ 1 天前
繼英特爾後 美政府研入股軍工企業
特朗普政府正考慮是否應該收購主要國防承包商如Lockheed Martin(LMT.US)的股權。 美國商務部長Howard Lutnick周二在接受訪問時披露，政府有意採取入股舉措。美國政府早前以約90億美元收購英特爾(INTC.US)10%股份的交易。 當被問及特朗普政府是否會入股其他與政府有業務往來的公司時，Lutnick稱，國防方面正在進行一場龐大的討論，指Lockheed Martin大部分收入來自聯邦合同，基本上就是美國政府的一個部門。(me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
TVB新劇《巨塔之后》播出日期釋出 女主角最初由張可頤變陣宣萱頂上
TVB與內地平台優酷合作開拍嘅醫療版《新聞女王》新劇《巨塔之后》將於8月27日中午12點於優酷率先上架，翡翠台播出時間則仍未釋出。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
消委會薯片｜10款4星半以上零食名單！零反式脂肪薯片/健康蔬菜片/迷你蝦片
消委會薯片大測試！消委會曾測試市面上多款預先包裝薯片、薯條等零食樣本，發現大部份都含有可能令人致癌的丙烯酰胺。薯片、粟米片、蝦片等零食香脆美味，深受大人老少歡迎，卻不利健康，過量進食對健康絕對有一定負擔，這次Yahoo Food嚴選10款高分薯片、蝦片等零食，讓大家食薯片都可以食得安心又放心，即刻睇睇以下10款消委會4星半以上的高評分零食。Yahoo Food ・ 1 天前
【759阿信屋】一日限定優惠 日本香川四國白雞蛋10隻裝$22（只限27/08）
759阿信屋推出一日限定優惠，Oliveta橄欖果渣油買一送一、759阿信屋日本冷凍讚岐烏冬 $49.9/2件、地捫番茄汁 $18.9/3件！YAHOO著數 ・ 23 小時前