Kirin 9030 Pro 摺疊旗艦到港！HUAWEI Mate X7 確定於 1 月 15 日正式發表

華為新一代摺疊屏旗艦手機 HUAWEI Mate X7 正式展開國際化進程，並確定於 1 月 15 日在港澳地區舉行發表會。這款頂級裝置在國內市場亮相後，迅速推向全球市場，屆時華為官方除了公佈詳細的產品規格外，更會同步揭曉本地用家最關心的建議零售價及具體上市細節。

HUAWEI Mate X7 在顯示技術與機身設計上均有顯著突破。外螢幕採用 6.49 吋面板，內螢幕展開後則達到 8 吋大空間，兩者均支援 LTPO 技術與 1-120Hz 自適應更新率，兼顧操作流暢度與電池續航力。為了提升摺疊機的耐用性，機身外螢幕應用了玄武崑崙玻璃，內螢幕則改用全新的三層複合結構與 UTG 玻璃，更首度在摺疊機中加入 IP58 及 IP59 防塵防水規格，大幅強化了日常使用的可靠度。

廣告 廣告

效能方面，Mate X7 搭載最新的 Kirin 9030 Pro 處理器，預計國際版本將提供 16GB RAM 與 512GB ROM 的儲存組合。影像系統繼續發揮華為的攝影優勢，其 5000 萬像素主鏡頭具備 RYYB 感光元件，並支援 f/1.4 至 f/4.0 的十檔物理可變光圈。此外，望遠鏡頭亦升級至 5000 萬像，提供 3.5 倍光學變焦與 f/2.2 大光圈，配合 4000 萬像素超廣角鏡頭，建構出全焦段的旗艦拍攝體驗。

電池續航與配色方面，機身內置 5,600mAh 矽碳負極大電池，支援 66W 有線快充及 50W 無線快充，提供長效的電力支援。目前已知國際版設有白色、黑色及星雲紅三款配色可供選擇。雖然海外市場定價參考為 2,099 歐元，但港澳地區的最終價格與首銷優惠，仍有待 1 月 15 日官方發表會正式公佈。