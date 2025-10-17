Kiss合唱團前吉他手艾斯弗萊利過世 享壽74歲

（法新社洛杉磯16日電） 家屬證實，美國華麗搖滾重金屬Kiss合唱團創團吉他手艾斯弗萊利（Ace Frehley）今天過世，享壽74歲。

艾斯弗萊利數週前曾跌倒送醫。一名代表告訴法新社，艾斯弗萊利今天與世長辭，家人隨侍在側。

家屬在聲明中表示，他們對於失去至親感到悲痛心碎，「在他人生最後的時刻，我們有幸能用充滿愛、關懷和平靜的話語、思念、祈禱及祝福陪伴他度過最後時光」，「回顧他精彩絕倫的一生，艾斯的記憶將永存於世」。

艾斯弗萊利本名保羅．丹尼爾．弗萊利（Paul Daniel Frehley），來自音樂世家，13歲開始學吉他。他加入Kiss合唱團前，曾在紐約各地樂團演出，18歲時還曾擔任吉他之神吉米罕醉克斯（Jimi Hendrix）的隨團工作人員。

1973年，艾斯弗萊利與主唱吉恩西蒙斯（Gene Simmons）、節奏吉他手保羅史丹利（Paul Stanley）和鼓手彼得克里斯（Peter Criss）共同創立Kiss。

即使在誇張造型盛行的年代，他們仍以歌舞伎風格濃妝、狂野髮型和高得離譜的厚底鞋獨樹一格，充滿辨識度的造型也是樂團成功的關鍵之一，代表作包括I Was Made for Lovin' You、God of Thunder以及Strutter等歌曲。

艾斯弗萊利1982年因藥物濫用和創作理念分歧離團，其後以個人身分發展事業，並創辦「弗萊利彗星」（Frehley's Comet）樂團，推出多張暢銷專輯。1990年代中期，他重返Kiss並參與6年巡演。

艾斯弗萊利身後留下妻子珍妮特（Jeanette）和女兒莫妮克（Monique）。