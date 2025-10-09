恒生私有化：一文睇有何好處？股東仍可收息？
Kiss成員Gene Simmons駕駛時暈倒炒車 事後留言自嘲
【on.cc東網專訊】美國殿堂級搖滾樂隊KISS的76歲成員Gene Simmons日前遇上車禍。
據知事發於星期二（7日）下午，他當時於美國加州馬利布駕駛汽車，期間遇上車禍。Gene事後向救護人員表示事發時的情況，當時他於車內突然暈倒隨即失控越過幾條線並撞向一架正停泊的車輛。而Gene的妻子向傳媒表示：「他最近轉藥，而要喝多了水，導致他暈倒。」至於發言人亦表示Gene目前情況好好已復工。
Gene昨日亦有於社交網留言報平安，他說：「多謝各位的友善祝福。我完全沒事。我遇上輕微車禍。這種事經常發生。特別就是我們那些可怕的司機。而那個就是我。一切安好。」Gene與KISS樂隊將於今年12月獲頒年度甘迺迪中心榮譽獎。
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
港交所下月新增中海油、中移動、中芯、友邦及小米每周股票期權
港交所(00388.HK)宣布，將於11月10日起為五隻股票期權類別新增每周合約，包括中海油(00883.HK)、中移動(00941.HK)、中芯(00981.HK)、友邦(01299.HK)、小米(01810.HK)。 新推出的每周期權合約將與月度合約互補，為投資者提供更具彈性及有效的短期風險管理工具。(ha/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
Taylor Swift新碟推出不足一周擊敗Adele舊作創銷量紀錄
【on.cc東網專訊】美國流行天后Taylor Swift的新碟《The Life of a Showgirl》自上周五（3日）推出以來一直大受歡迎，於美國推出不夠1星期已賣出350萬張實體及數碼唱碟，成功擊敗英國天后Adele保持了10年的最高首周大碟銷量紀錄。東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
RubberBand x 側田演唱會丨10.13優先購票 12月西九合體開Show 即睇搶飛攻略、票價、座位表
RubberBand與側田今年12月在西九攜手開音樂會，今次Crossover會將側田融入樂隊，希望撞出新火花！RubberBand x側田《Just Rub It》 Live門票將於10月13日優先發售，以及於10月15日公開發售，即睇以下購票詳情！Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
甄澤權10.11登陸澳門 世界巡迴魔術Show啟動 即睇搶飛攻略、票價、座位表
知名魔術師甄澤權(Louis Yan)世界巡迴魔術之旅即將於澳門啟航，其後再在美國拉斯維加斯及三藩市演出。甄澤權透露過去三年，曾經歷突發性心臟病，手術後需要時間調理身體，因此相隔多年才能再度舉辦大型巡演。《甄澤權以魔法之名》澳門站將於10月11日起一連兩個週末舉行，同票現正於BOOKYAY及銀河票務公開發售。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
【日職】伊藤大海該拿澤村賞嗎？火腿OB力挺：評選標準該調整了｜日本職棒
林開樂 前日本火腿隊投手岩本勉近日針對火腿現任王牌伊藤大海能否獲得投手最高榮譽「澤村賞」，提出將評選標準調整為更符合「令和時代」棒球趨勢的建議。 現DAZN NEWS ・ 4 小時前
【日職】近藤健介將缺席高潮系列賽 王者軟銀沒在怕：已經習慣沒有他了｜日本職棒
林開樂 福岡軟銀鷹為備戰10月15日開打的太平洋聯盟高潮系列賽決勝輪，於昨天（8日）進行了全體練習。 當天正好是監督小久保裕紀的生日，球團老闆孫正義特地送上DAZN NEWS ・ 7 小時前
Disney+ 10月精彩節目巡禮｜《宇宙Marry Me?》、《9-1-1》第9季、《迪士尼扭曲仙境：動畫版》、《WANDANCE—熱舞青春—》、《星球大戰：幻境》第3季
來到10月，終於有多個公眾假期可以「唞一唞」，多套作品新上線同你慶佳節！Disney+ 10月更多重頭戲隆重登場：由《上流寄生族》崔宇植及《媽媽朋友的兒子》庭沼珉領銜主演為守豪宅實行爆笑「假結婚」大作戰《宇宙Marry me》；經典救援美劇《9-1-1》第9季，繼續勇闖災場現人性光輝；長壽醫療美劇《醫人當自強》第22季醫人自醫，再續黃金時段連續劇紀錄；全球爆紅同名手遊改編《迪士尼扭曲仙境：動畫版》以迪士尼反派為藍本，展開奇幻魔法冒險；由BTS御用編舞師參與製作《WANDANCE—熱舞青春—》譜出街舞青春戀曲；日本多家知名動畫工作室一同呈獻全新故事《星球大戰：幻境》第3季，以獨特文化視角向科幻傳奇致敬。多套經典及爆紅新作，10月等你來發掘！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
莊思敏再婚吳若希竟獻唱《越難越愛》 網民：好唔吉利
45歲的莊思敏，3年前跟台灣商人楊秉逸離婚，其間曾和大S前夫汪小菲傳出緋聞。莊思敏昨日（8日）傳來喜訊於峇里島舉行婚禮Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
恒生即將成為「上市遺址」 利國偉事跡好睇過《風林火山》？
麥浚龍（Juno）執導電影《風林火山》被指影射銅鑼灣某個家族崛起傳奇。不過虛構故事中兄弟鬩牆箇然有戲，現實父輩們的商賈傳奇卻更加精彩，被譽為「香港銀行教父」的已故恒生銀行前執行董事長利國偉，便出身於大家族，由低做起獲得賞識加入恒生；在私，成功引入「白武士」滙豐入主恒生，使恒生銀行免於結業，後來恒生成為本港戰後首間上市銀行，屹立香港數十年之久；在公，出任行政立法兩局議員，參與制訂聯繫匯率與香港前途談判。適逢滙豐擬將恒生銀行私有化，撤銷恒生上市地位，利國偉的傳奇快將落幕Yahoo財經 ・ 6 小時前
前TVB主播周嘉儀拎LaBuBu入馬場支持愛驅 屋邨岀身被指拜金 近年突富貴
前TVB首席新聞主播周嘉儀（Venus）不時岀入馬場，作為馬匹「天下寵兒」的馬主，周嘉儀被發現帶同Labubu公仔為愛驅打氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
碧咸爸爸「最強護花使者」又上線！為小女兒哈七「遮風擋雨」，出席Victoria Beckham時裝大騷
這陣子被洗版的影片離不開時裝周主題片段，Victoria Beckham的大騷也完美落幕，大家在留意VB時裝之外，每次她有大騷都會家庭總動員支持。其中一個必定會看到的畫面，就是「寵女達人」碧咸又會成為「最強護花使者」，護送小女兒「哈七」去看媽媽的大騷。今年活動開始前又下起雨來，作為「最強護花使者」的碧咸爸爸，為女兒撐著雨傘，全程如貼身保鏢一樣保護女兒，這畫面實在太有愛了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
李婉華坦言對加拿大今非昔比 暗示萌生回流香港念頭 無奈兒子唔識中文
李婉華現時已於加拿大生活超過20年，近日喺其YouTube直播節目《婉華時報》坦言對加拿大現狀感到非常失望和迷惘，亦透露自己對香港嘅思念之情從未減退，暗示萌生回流香港念頭。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
滙豐私有化恒生應市策略
滙豐控股（0005.HK）今朝公告私有化恒生銀行（0011.HK），應如何部署？HK MoneyClub ・ 5 小時前
經濟學家伊爾艾朗：黃金真正驅動力來自全球經濟秩序崩解
繼紐約黃金期貨價格收在每盎司 4000 美元之上後，國際金價今 (8) 日在亞洲交易時段延續漲勢，倫敦現貨黃金價格史上首次觸及每盎司 4000 美元關口，達到每盎司 4005.88 美元，創盤中歷史新高。鉅亨網 ・ 1 天前
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Hermès手袋2026春夏款預覽：Birkin、Kelly，還有水桶包、波士頓包「靜奢迷」快來收藏
時裝周怎能不留意Hermès，2026春夏系列亮相後，一眾「愛馬仕人」都在留意有無下期手袋目標！Birkin、Kelly這些必然是焦點，還有什麼袋款吸引呢？Yahoo Style HK ・ 11 小時前
AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
春回堂中環全幢自用物業 9,500萬沽
春回堂藥行位於中環閣麟街8號全幢的自用物業，於上月以9,500萬元售出，原業主春回堂林氏家族持貨63年，賬面大賺9,479萬元，升值451倍。AASTOCKS ・ 1 天前
宣萱「教科書級動聽」英文受訪影片翻紅！畢業於倫敦名牌大學，流利英語帶來和Marvel的合作
只要在搜尋引擎打「宣萱」，所提供的關鍵字必然包括「英文」。無論是翻查舊片段，或是近年她的訪問片，她那一口自然又貴氣的英式口音，實在為本來已充滿氣質的她再加分不少。在英國留學的她，認為語言是步往國際化的基本條件，亦為她帶來意料之外的機遇。Yahoo Style HK ・ 12 小時前
恒生獲提私有化曾飆41% 滙控挫逾6%
滙控(0005.HK)及恒生(0011.HK)聯合公布，滙豐銀行擬以協議安排方式將恒生銀行私有化，每股作價155元，較恒生銀行昨日(8日)收市價119元溢價30.25%，滙豐並建議撤銷恒生銀行股份的上市地位。AASTOCKS ・ 9 小時前