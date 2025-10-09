Kiss成員Gene Simmons駕駛時暈倒炒車 事後留言自嘲

【on.cc東網專訊】美國殿堂級搖滾樂隊KISS的76歲成員Gene Simmons日前遇上車禍。

據知事發於星期二（7日）下午，他當時於美國加州馬利布駕駛汽車，期間遇上車禍。Gene事後向救護人員表示事發時的情況，當時他於車內突然暈倒隨即失控越過幾條線並撞向一架正停泊的車輛。而Gene的妻子向傳媒表示：「他最近轉藥，而要喝多了水，導致他暈倒。」至於發言人亦表示Gene目前情況好好已復工。

Gene昨日亦有於社交網留言報平安，他說：「多謝各位的友善祝福。我完全沒事。我遇上輕微車禍。這種事經常發生。特別就是我們那些可怕的司機。而那個就是我。一切安好。」Gene與KISS樂隊將於今年12月獲頒年度甘迺迪中心榮譽獎。

