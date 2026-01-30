本週必收 8 大新品 Drop 精選，潮流迷絕不能錯過

Kith Treats

新一週開展之際，我們帶來最新一回合的單週新品推薦企劃。

本週登場的新品陣容，由 Drake 主理的 OVO 率先打頭陣，帶來受賽車運動啟發的 Winter Survival Collection，正式轉向高機能裝備；另一邊 Burton 與 UNDEFEATED 再度聯手，以 GORE-TEX 為核心，將街頭語彙融入高山機能裝束。Napapijri 則攜手 Domenico Formichetti 的 PDF，透過誇張份量剪裁顛覆經典戶外單品，與 Cecilie Bahnsen 為 Alpha Industries 飛行夾克注入細膩雕塑感的柔美設計形成鮮明對比。Super Bowl 開戰前，Bad Bunny 把他的「Concho」青蛙圖案帶進 NFL，推出別注球迷服飾膠囊系列；Kith Treats 則以「Year of the Horse」系列迎接農曆新年，配備專屬設計的麻將套裝。壓軸部分，norda 與 gnuhr 推出極簡越野跑企劃「gnorda」，而 L.L.Bean Japan 則回溯 90 年代檔案風格，帶來同時復古又具技術質感的 SS26 新作。

以下精選本週不容錯過的 8 大新品重點。



Drake OVO Winter Survival Collection

Drake 主理的 October’s Very Own（OVO）以 2026 Winter Survival Collection 正式轉向高機能實用路線，此番技術系列專為應對極端環境而設計。不同於品牌以往著重圖像的風格，這次膠囊系列聚焦紮實結構與用料，採用厚磅尼龍外套、填充背心與抓絨層次，靈感源自賽車與高山裝備。系列預計於 1 月 30 日經由 OVO 網路商店及指定旗艦店發售。





Bad Bunny x NFL「Concho」Collection

Bad Bunny 聯手 NFL 推出「Concho」系列，這個充滿玩味的服飾與配件膠囊，率先於他登場 Super Bowl 中場表演前亮相。整體設計圍繞藝術家的標誌性「Sapo Concho」青蛙圖案展開，點綴於 Dallas Cowboys、Pittsburgh Steelers 等球隊的大版剪裁連帽衫與 T 恤之上，並配搭具收藏價值的公仔，串連音樂與運動文化。系列現已開放於 NFL Shop 及 Fanatics接受預購，預計將於 2026 年 3 月起開始發貨。



PROGETTO NAPAPIJRI BY PDF 膠囊系列

Napapijri 攜手 Domenico Formichetti 主理的 PDF，推出一個以前衛視角重塑戶外傳統的顛覆性膠囊系列。包括 Skidoo、Rainforest 等標誌外套版型，皆以誇張輪廓、機能面料與強烈圖紋重新演繹，將 Napapijri 的探索基因與 Formichetti 粗獷的城市美學糅合。系列現已於雙方官方 Napapijri 與 PDF網路商店及指定零售店上架。

Kith Treats Year of the Horse 特別系列

為慶祝農曆新年，Kith Treats 推出「Year of the Horse」膠囊系列，從服飾到美食一併詮釋馬年的蓬勃能量。單品包括厚磅連帽衫與 T 恤，飾以細緻立體發泡印花與中文字樣，並配搭 Saffiano 皮革麻將套裝及燙金利是封等高質感生活小物。此膠囊系列連同季節限定雪糕，現已於全球 Kith Treats 門市發售。

Cecilie Bahnsen x Alpha Industries 聯名系列

丹麥設計師 Cecilie Bahnsen 攜手 Alpha Industries，為實用軍裝注入浪漫雕塑氣質。聯名系列以 Bahnsen 標誌性的「living collage」拼貼手法重塑經典 MA-1 與 N-2B 飛行夾克，加入雷射切割花卉拼布與柔和女性細節，與硬挺工業感尼龍形成鮮明反差。這個詩意十足的機能系列現已於 Cecilie Bahnsen 及 Alpha Industries官方網站同步上架。



Burton x UNDEFEATED 聯名企劃

Burton 與 UNDEFEATED 再度攜手，推出完整的「Street Meets Snow」系列，將高性能雪地機能與街頭風格無縫結合。大範圍單品包括採用 GORE-TEX 面料與壓膠接縫、具備防暴風雨性能的外套及背帶褲，同時帶來迷彩 True Twin Camber 單板與 Anon WaveCel 頭盔等安全裝備。整個通過 Bluesign 認證的膠囊系列，現已獨家登陸 Burton 網路商店。





norda x gnuhur「gnorda」Collection

越野性能品牌 norda 與聚焦設計取向的 gnuhur 合作推出「gnorda」10 件式系列，以超輕耐用機能結合礦物系色調。單品涵蓋 Dyneema 加強材質的 Breaker Wind Shirt 防風上衣與可自訂細節的 Warp T-tank 等機能服飾，並帶來 norda 002 越野鞋棕色網格款及亮藍色 008 recovery 拖鞋特別版。系列將於 2026 年 1 月 29 日經由 norda 及 gnuhur官方網站正式登場。

L.L.Bean SS26「Japan Edition」

L.L.Bean 東京設計團隊推出 2026 年春夏「Japan Edition」，將品牌源自 Maine 的傳統語彙轉化為貼合當代日本市場的衣櫥提案。系列靈感取自 90 年代檔案單品，包括經重新裁構、具短身寬版比例的 Windy Ridge Jacket，以及粗獷耐磨的 Beans Denim Field Coat 等，全部以透氣布料與寬鬆剪裁打造，適應濕熱氣候需求。系列現已於 L.L.Bean Japan及指定地區零售據點發售。