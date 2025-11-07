Kiztopia 5大親子室內遊樂場優惠！1大1小門票只需$11 人均$5.5大玩60分鐘｜雙11優惠2025

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜新加坡Kiztopia5大親子室內遊樂場！1大1小門票只需$11 人均$5.5大玩60分鐘 肯定被秒殺！

新加坡Kiztopia是當地首屈一指的大型親子遊樂場品牌，亦是2021年新加坡旅遊局最佳景點體驗獎得主，是親子遊樂場的龍頭，自2022年首次進軍香港後，在港親子界火速竄紅，成為家長帶小朋友放電的好去處新寵！適逢Klook將於明日（11月7日）晚上9點推出Kiztopia五大本地兒童室內遊樂場的雙11優惠，$11即可入手60分鐘1大1細門票，將軍澳中心、新城市廣場、合和商場、啟德AIRSIDE、奧海城分店通通都有優惠，每小時最平人均$5.5就可以入場喪玩，保證大人和小朋友都滿意！

親子室內遊樂場推介1. 沙田新城市廣場Kiztopia

Kiztopia自2022年9月進駐香港，在沙田新城市廣場Play Park開設首間海外旗艦店，至今已有3年多，遊樂場佔地12,000平方呎，共有15個遊樂體驗區域，包括設置8條、最高可達4米高（約兩層樓高）的巨型滑梯攀爬區、職業體驗區等，今年更帶來7大升級元素，包括全新發光積木遊戲牆、Honey充氣彈床籃球場、Honey創意陶瓷粒池、Raby超市、Mojo Zone魔力歷奇地帶、Mark's Block 創意建築區，以及升級派對房間，旨在提升8大兒童成長智能，寓教於樂。

【9PM｜$11】60分鐘入場門票（1大1小）—沙田新城市廣場Kiztopia 室內遊樂場門票

價錢：$11/1組60分鐘，人均$5.5起

開售日期：2025年11月7日9pm起發售

Kiztopia自2022年9月進駐香港，在沙田新城市廣場Play Park開設首間海外旗艦店。（相片來源：Klook）。

Mark's Block 創意建築區（相片來源：Klook）。

全新發光創意積木遊戲牆（相片來源：Klook）。

Honey充氣彈床籃球場（相片來源：Klook）。

Raby超市（相片來源：Klook）。

Kiztopia沙田新城市廣場分店

地址：沙田新城市廣場一期LB08-09, PLAY PARK（地圖按此）

營業時間：10am-8pm

親子室內遊樂場推介2. 將軍澳中心Park Central Kiztopia

將軍澳中心Park Central Kiztopia是Kiztopia在香港第二間分店，佔地13,000呎，大玩「太空」主題，結合科技元素，如機械人競技、體感互動裝置和投影技術等，設有多達19個遊樂體驗區，除有必備的巨型波波池、佔全場面積約三分之一的「Mojo Zone超巨型攀爬區」，今年還新增4大新元素，包括「全新壽司工房」，小朋友可穿著制服化身壽司師父「製作」壽司，甚至「品嚐」迴轉帶上的壽司；「星際打地鼠」於太空站上撃退壞人，考考大家的反應速度；還有升級版的「太空彈跳歷險彈床」以及「極速滑梯」，既加入更多彈跳元素，又有全新的滑道，玩得刺激又放電！

【9PM｜$11】60分鐘入場門票（1大1小）—將軍澳Kiztopia室內遊樂場門票

價錢：$11/1組60分鐘，人均$5.5起

開售日期：2025年11月7日9pm起發售

將軍澳中心Park Central Kiztopia是Kiztopia在香港第二間分店，佔地13,000呎，大玩「太空」主題。（相片來源：Klook）

設有多達19個遊樂體驗區，必備的巨型波波池。（相片來源：Klook）

佔全場面積約三分之一的「Mojo Zone超巨型攀爬區」，設有2條巨型滑梯。（相片來源：Klook）

「全新壽司工房」小朋友可穿著制服化身壽司師父「製作」壽司，甚至「品嚐」迴轉帶上的壽司。（相片來源：Klook）

Kiztopia將軍澳中心分店

地址 ： 將軍澳唐德街9號將軍澳中心G35（地圖按此）

營業時間：10am-8:30pm

親子室內遊樂場推介3. 啟德Airside Bouncetopia by Kiztopia

Kiztopia旗下充氣彈床親子遊樂中心Bouncetopia by Kiztopia，2023年12月中進駐AIRSIDE開設Bouncetopia的首間海外旗艦店，店舖去年趁着1週年進行了大變身，主題由以往的「熱帶叢林」變成「城堡大冒險」，設置12大寓教於樂的障礙遊戲，保留超人氣巨型兒童充氣彈床，亦擁有3萬個波波的巨型波波池，以及巨人飛斧隊等關卡，為2至10歲的兒童帶來沉浸式的感官整合體驗，同場更特設巨型Party Room，適合小朋友開生日Party！

【9PM｜$11】60分鐘入場門票（1大1小）—啟德AirsideBouncetopia by Kiztopia 室內遊樂場門票

價錢：$11/1組60分鐘，人均$5.5起

開售日期：2025年11月7日9pm起發售

店舖趁着1週年進行了大變身，主題由以往的「熱帶叢林」變成「城堡大冒險」。（相片來源：Klook）

400呎的加深版大型波波池，能在3萬個球中盡情「暢泳」！（相片來源：Klook）

設置12大寓教於樂的障礙遊戲，保留超人氣巨型兒童充氣彈床。（相片來源：Klook）

加大版的城堡木粒池可發揮想像和創意，用木粒堆出獨一無二的城堡！（相片來源：Klook）

Bouncetopia by Kiztopia 啟德AIRSIDE分店

地址：啟德AIRSIDE 4樓401 & 422店（地圖按此）

營業時間：星期一至五12:30pm-8:30pm，星期六、日及公眾假期10am-8:30pm

親子室內遊樂場推介4. 灣仔合和商場 Kiztopia

今年3月1日開幕，佔地17,000呎，屬全線最大的室內遊樂場。灣仔分店以超級英雄為主題，設18個遊樂體驗區域，必玩升級版Mojo Zone超巨型攀爬區，首次推出8米長空中飛索、極斜滑梯及二階式滑梯等4條不同主題的滑梯，刺激度爆棚！同時升級全線最大近1,000呎的積木建築主題房，可於積木城市發揮創意修建各式各樣的建築物，在超大型夾公仔機中夾出建築積木，還可坐上可移動的小火車運送積木到工地上，以起重機建造高樓，親自打造城市景觀！其他亮點還有佔地達千呎的一體式巨型充氣彈床城堡、大型波波池、彩虹瓷粒池、趣味農場、購物超市，以及可打通的大型Party Room等，小朋友放電之選。

【9PM｜$11】60分鐘入場門票（1大1小）—灣仔合和商場Kiztopia室內遊樂場門票

價錢：$11/1組60分鐘，人均$5.5起

開售日期：2025年11月7日9pm起發售

今年3月1日開幕，佔地17,000呎，屬全線最大的室內遊樂場。（相片來源：Klook）

灣仔分店以超級英雄為主題，設18個遊樂體驗區域，必玩升級版Mojo Zone 超巨型攀爬區。（相片來源：Klook）

首次推出8米長空中飛索。（相片來源：Klook）

全線最大近1,000呎的積木建築主題房，可於積木城市發揮創意修建各式各樣的建築物。（相片來源：Klook）

Kiztopia合和商場分店

地點：灣仔皇后大道東183號合和商場6樓Shops 613-615 & 6B（地圖按此）

營業時間：星期一至五11am-8pm，星期六、日及公眾假期10am-8pm

親子室內遊樂場推介5. 奧海城Bouncetopia by Kiztopia

今年9月5日開幕，佔地6,000平方呎，以運動競技為主題，劃分14個刺激活動站、23個彈床、充氣城堡及主題攀爬牆，最矚目的必屬以26個彈床打造7大「活力彈跳地帶」，大玩刺激主題攀爬牆，亦可在彈床上熱身、投籃、捕捉Monitor Sensor及展開追擊戰等；另還有小熊Bell主理的「運動彈跳歷險」城堡、進行模擬訓練的「動感模擬特訓站」、培養孩童8大成長智能的2大「職業體驗區」、訓練平衡與協調能力的「搖搖充電站」、發揮創造力的「創意陶瓷粒池」和考驗想像力的「創意積木遊戲牆」，適合2歲或以上兒童挑戰身體靈敏度和空間感，訓練策略思維和應變能力。

【9PM｜$11】60分鐘入場門票（1大1小）—奧海城Bouncetopia by Kiztopia室內遊樂場門票

價錢：$11/1組60分鐘，人均$5.5起

開售日期：2025年11月7日9pm起發售

今年9月5日開幕，佔地6,000平方呎，以運動競技為主題，劃分14個刺激活動站、23 個彈床、充氣城堡及主題攀爬牆。（相片來源：Klook）

最矚目的必屬以26個彈床打造7大「活力彈跳地帶」。（相片來源：Klook）

小熊Bell主理的「運動彈跳歷險」城堡。（相片來源：Klook）

發揮創造力的「創意陶瓷粒池」。（相片來源：Klook）

Bouncetopia by Kiztopia奧海城分店

地址：奧海城3期G02, G05-G08, G13&G15（地圖按此）

營業時間：星期一至五11am-8pm，週末及公眾假期10am-8pm

