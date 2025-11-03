低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
KK園區近1600名外籍人員逃入泰國 中國籍佔185人
【on.cc東網專訊】緬甸軍方早前清剿位於妙瓦底的電信詐騙KK園區，大批外籍人員逃入泰國境內。泰國軍方上周六（1日）表示，目前全天候監控達府湄索縣一帶的接壤緬甸邊境，嚴格篩查入境人員，確保邊境安全。達府泰緬邊境聯合指揮中心統計，至今有1,595人越境進入泰國，其中185人是中國籍。
泰國軍方通過泰緬邊境委員會正式向緬甸提出抗議，要求在接管上述區域時採取謹慎措施，避免波及兩國邊境地區。
目前越境進入泰國境內的人員當中有1,330名，265名女性265。他們大多數為外籍人員，包括印度籍465人、菲律賓籍220人、中國籍185人、越南籍151人、埃塞俄比亞籍130人，另有來自肯尼亞、巴基斯坦、尼泊爾、烏克蘭、印尼、老撾、南非等20多地的人員。泰國已拘捕並起訴680名外籍人員，其中439人繳交罰款後遣返，23人納入國家保護機制審查程序，等待確認是否涉及人口販賣案件。
【新聞點評】一個萬聖節 港滬雙城記
上海能否取代香港？在某些範疇或許可以，但至少有一件事情，香港短期內難以被代替。話說在上周五，全港大批市民扮鬼扮馬歡慶萬聖節，港九新界各區人頭湧湧，掀起「近十年罕見」盛況；而在熱烈過節的「嘩鬼」當中，不少都是「高才通」人士。另一邊廂，內地今年繼續嚴打萬聖節活動，尤其是上海的熾熱氣氛不再。由此角度看，香港現時剩下其中一個優勢，其實是去做一些上海暫時不能做的事情，從萬聖節到穩定幣，都是同樣道理。信報財經新聞 ・ 10 小時前
嘉湖山莊女子家中燒炭 友人揭發證當場命殞
【on.cc東網專訊】天水圍有人燒炭亡。今午(2日)12時38分，執法部門接獲一名市民報案，指其一名女友人懷疑在天湖路1號嘉湖山莊樂湖居一單位內企圖自殺。救援人員接報到場，發現姓劉(54歲)女事主倒臥在單位內一房間，旁邊有一盆燒過的炭。事主經人員檢驗後證實已當場on.cc 東網 ・ 23 小時前
黃明志捲謝侑芯死亡案 否認吸毒藏毒 大馬媒體引警方稱：他尿液對4毒品呈陽性
有台灣「護理系女神」之稱的網紅謝侑芯，日前傳出早前在馬來西亞猝逝，終年31歲。根據大馬媒體報道，警方於上月22日下午1時許接報發生命案後，趕至吉隆坡某高級酒店房內調查，當時謝侑芯已死亡，而42歲大馬歌手黃明志亦在房間，警方在他身上搜出9粒疑似毒品藍色藥丸，遂將他當場拘捕。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
安達臣道地盤工人 9 樓墮地亡｜智庫倡港牽頭大灣區辦 2036 奧運｜黃明志否認吸毒藏毒｜11 月 3 日・Yahoo 早報
安達臣道房協地盤一名47歲的搭棚工人從9樓高處墮下身亡，勞工處派員到場調查，房協亦要求承建商交報告。現場是安達臣道石礦場R2-2地盤，事發於下午3時許，一名工人懷疑失足，從9樓外牆棚架跌落工作平台，頭部重創昏迷，救護員為他急救，最終不治。工權會則呼籲地盤負責人避免在假日開工，因為星期日開工少了一些管理、監管的人員。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
秀茂坪地盤男工疑高處失足墮下 當場死亡
秀茂坪發生致命工業意外。今日(2日)下午3時許，在安禧街15號一個建築地盤，有一名男工人懷疑失足從9樓的棚架墮下。工友見狀即刻報警，救援人員接報趕至現場，證實工人已當場死亡。am730 ・ 19 小時前
2026年日本節日&假期：國定假日＆節慶、季節活動完整解說！
日本的國定假日是數一數二多的國家，日本人也和台灣人一樣，喜歡趁著放假四處走走、觀光，所以每到假期能看見商場、觀光景點出現洶湧人潮！LIVE JAPAN幫大家整理了日本一年之中的國定假日資訊，從日期、數量到放假原因等都一併告訴你，還有最適合安排日本旅遊的時期、旅遊淡旺季等等，不管是自助還跟團，有計畫在日本玩耍觀光推薦都一定要看一下，才能避開人潮聰明出遊去哦！ 首圖來源：PIXTALIVE JAPAN ・ 5 小時前
青朗公路警方電單車與私家車相撞 交通警倒地
青朗公路往九龍方向今早10時26分發生交通意外，警方電單車與私家車相撞，造成3人受傷，其中交通警一度倒地等候救援。 據網上片段所見，交通警倒地，沒有郁動，旁邊有幾名人士圍著交通警，表情驚訝。至於警方電單車在路中翻倒，有配件四散。私家車則車尾凹陷，警方正調查意外原因。am730 ・ 1 天前
元朗男天台疑晾衫失足墮簷篷 手部受傷
警方今日(2日)接獲途人報案，指一名男子從高處墮下，跌落元朗裕景坊11號興發樓一簷篷位置。警員到場調查，發現男子手部受傷，幸無大礙，經救護員治理後，拒絕送院。經初步調查後，相信該名39歲尼泊爾籍男住戶於天台晾曬衣物時，意外失足墮下。警方將案件列作「有人意外受傷」跟進。am730 ・ 14 小時前
安達臣道房協地盤工人9樓墮地亡 工權會籲避免在假日開工
【Now新聞台】安達臣道房協地盤一名47歲的搭棚工人從9樓高處墮下身亡，勞工處派員到場調查，房協亦要求承建商交報告。地盤出入口設置圍欄，有警員及消防員到場，勞工處亦派員調查意外原因。現場是安達臣道石礦場R2-2地盤，事發於下午3時許，一名工人懷疑失足，從9樓外牆棚架跌落工作平台，頭部重創昏迷，救護員為他急救，最終傷重死亡。該地盤原先由精進建築承建，曾捲入多宗工業意外，包括2022年9月塌天秤意外釀成3死6傷，今年遭發展局拒絕續牌，精進不服上訴，獲法庭批准暫緩除牌直至上訴有結果，地盤其後由協興工程接手。工會指，死者拆棚期間出事，其父母居於內地靠他供養。香港建造業總工會理事長周思傑：「工友跟我說他有繫上安全帶，他正在九樓拆棚，應該是傳竹期間不知甚麼原因掉下來。正常星期天不開工，我估計可能工程比較緊，因為這個地盤之前停過，會否追趕進度？」工權會則呼籲地盤負責人避免在假日開工。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文：「有些師傅想工作時順暢些、舒服些，因為平日開工要配合很多工種，所以有機會星期日開工，但其實我們都覺得應該要避免，尤其是一些高危工作，因為星期日開工少了一些管理、監管的人員。」涉事的R2-2地盤now.com 新聞 ・ 17 小時前
英國列車傷人案相信不涉恐怖主義 兩名疑兇均為英國籍男子
英格蘭東部火車持刀傷人案,警方指11名傷者當中仍有兩人有生命危險,初步相信不涉及恐怖主義。負責調查案件的英國交通警察發表聲明,確認兩名疑兇都是英國籍男子,一人是非裔、另一人有加勒比血統,兩人涉嫌謀殺未遂被捕,正接受問話,警方仍在了解事發經過,現階段不適宜揣測疑兇的動機。事發在當地星期六晚上7時許,警方接報一列由唐卡斯特開往倫敦國王十字車站的列車上,有人持刀襲擊,多人被斬傷,警方在現場將10名傷者送院,另外有一人自行到醫院求醫,部分人已經出院。 (BC)infocast ・ 15 小時前
安達臣道地盤男工人墮下死亡 房協要求承建商提交詳細報告
房協安達臣道一個地盤下午發生致命工業意外。警方表示,一名40多歲外判搭棚男工人工作期間懷疑失足,由高處墮下死亡。勞工處正調查意外原因。房協表示,該地盤已即時暫停有關工程,項目承建商為協興建築,根據承建商初步報告,該名工人有佩戴安全帶及相關保護裝備,地盤較早前已取得當局許可於假日進行非噪音工作。房協對事件深表關注及難過,向死者家屬致以深切慰問。房協說,已即時指令承建商全面檢視地盤安全措施,並要求承建商就事件提交詳細報告;強調會全力配合政府相關部門調查,聯同承建商向死者家屬提供一切可行協助。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文到場了解後說,據悉死者父母不在港,暫時未接觸到死者家人。據她了解,今日約有60名搭棚工人在場工作,現場有合資格人士及安全人員。她又說,不鼓勵假日進行工程,憂慮人手監督會否較平日欠缺,促請勞工處及警方徹查意外原因,承建商做好善後並協助家屬渡過難關。涉事地盤為房協資助出售房屋項目,正進行上蓋工程,預計2026/27年度峻工,提供約1400個單位。 (BC)infocast ・ 15 小時前
羅浮宮珠寶大劫案，再有兩人被起訴
© RMN – Grand Palais (Musée du Louvre) Mathieu Rabeau包括瑪麗-阿梅莉王冠在內的珍貴王冠珠寶至今仍未尋回。 巴黎檢察官辦公室表示，再有兩人因上月羅浮宮博物館的盜竊案被起訴。 一名38歲女子被控參與有組織盜竊及共謀犯罪。另一名37歲男子則被控盜竊及共謀犯罪。兩人皆否認與此案有關。 此前被捕的兩名男子已因盜竊與共謀犯罪被起訴，官員稱他們「部分承認」參與劫案。 此次劫案發生於10月19日，價值8800萬歐元（1.BBC News 中文 ・ 1 天前
疑因噪音問題鐵鎚指嚇車房職員 屯門俄籍醉娃被捕
今日(2日)早上8時許，警方接獲屯門新安街18號一間車房的職員報案，指與一名40歲俄羅斯籍女子因噪音問題爭執，更遭對方以鐵鎚指嚇。am730 ・ 19 小時前
大埔三門仔78歲男船工墮海亡 妻指他今早不適仍堅持上班
【on.cc東網專訊】大埔發生工業意外。今午(11月1日)12時47分，一名姓冼(78歲)男工於一艘停泊在三門仔漁安街18號對開的躉船上工作期間，懷疑意外失足墮海。在場同事發現後大驚，落海救起陷入昏迷的事主，再自行驅車將其送往大埔那打素醫院搶救，惜他最終被證實不on.cc 東網 ・ 1 天前
英國火車持刀攻擊10傷 兩嫌被捕
（法新社亨丁頓2日電） 英國一列開往倫敦的火車發生大規模持刀傷人事件，造成10人送醫，其中9人據報有「危及性命」傷勢。警方今天深夜逮捕兩名嫌疑人。法新社 ・ 22 小時前
以色列：哈瑪斯再交出的3具遺體並非人質
（法新社耶路撒冷1日電） 以色列軍方今天表示，其昨晚透過紅十字會（Red Cross）接收來自加薩走廊（Gaza Strip）的3具遺體，並非先前從以色列被綁架後扣留在當地的人質。但以色列軍方告訴法新社，法醫鑑識結果顯示，昨天這3具遺體並非其中任何1人。法新社 ・ 1 天前
尖沙咀動物醫院遭淋紅油 警追緝涉案男子
尖沙咀有動物醫院遭淋紅油。今日(2日)上午8時許，警方接獲尖沙咀一間動物醫院的職員報案，稱店舖外遭一名男子淋紅油破壞。警方將案件列作刑事毀壞案跟進，正追緝涉案男子下落。am730 ・ 1 天前
美國政府關門食物券中斷 42.5萬家庭受衝擊
（法新社休士頓1日電） 美國民主和共和兩黨國會議員在支出上的歧見，讓聯邦政府10月1日關門至今。主管葛林（Brian Greene）告訴法新社說，美國營養補充援助計畫中斷，光是休士頓就有約42.5萬戶家庭受到影響，「所有社區都在加緊努力，在這段期間協助這些家庭」度過難關。法新社 ・ 22 小時前
青朗公路警察電單車與私家車相撞三人傷
【Now新聞台】青朗公路有警察電單車與私家車相撞，三人受傷。交通警員身體多處受傷，需要戴上頸箍固定頭部，由救護車送去瑪嘉烈醫院治理；私家車男司機受輕傷，坐在路邊向警員講述意外的經過。警察電單車車頭嚴重損毀，零件四散在地上，私家車左邊車尾凹陷。早上十時許，私家車與警察電單車在青朗公路往荃灣方向行駛，去到大欖隧道出口相撞，意外中有三人受傷。警方封閉兩條行車線調查意外原因。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
英警方指火車襲擊案32歲被捕男子是唯一疑犯 另一被捕者獲釋
英格蘭火車持刀襲擊案,警方稱32歲被捕男子目前是案中唯一疑犯,較早時被捕的一名35歲男子與案無關,已經獲釋。英國交通警察局指疑犯來自劍橋郡彼得伯勒市,在那裡登上列車,警方在現場檢獲一把刀,正調查疑犯背景及事發經過。當局說案發時一名試圖阻止疑犯施襲的鐵路公司工作人員,仍處於生命垂危狀態,部分傷者已經出院。警方讚揚該名受傷鐵路員工英勇,指他的行為無疑挽救了很多人的生命。事發在當地星期六晚,英格蘭東部一列從唐卡斯特開往倫敦的火車,在劍橋郡亨廷登車站緊急停車,警方隨即介入,受害人被送往醫院。英國廣播公司(BBC)報道,案發期間警報響起,列車司機立即聯絡控制室,果斷要求將列車從快線改道至慢線,慢線在亨廷登設有月台。由於司機的及時行動,急救人員才能迅速登上列車救治傷者。 (BC)infocast ・ 4 小時前