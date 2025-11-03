KK園區近1600名外籍人員逃入泰國 中國籍佔185人

【on.cc東網專訊】緬甸軍方早前清剿位於妙瓦底的電信詐騙KK園區，大批外籍人員逃入泰國境內。泰國軍方上周六（1日）表示，目前全天候監控達府湄索縣一帶的接壤緬甸邊境，嚴格篩查入境人員，確保邊境安全。達府泰緬邊境聯合指揮中心統計，至今有1,595人越境進入泰國，其中185人是中國籍。

泰國軍方通過泰緬邊境委員會正式向緬甸提出抗議，要求在接管上述區域時採取謹慎措施，避免波及兩國邊境地區。

目前越境進入泰國境內的人員當中有1,330名，265名女性265。他們大多數為外籍人員，包括印度籍465人、菲律賓籍220人、中國籍185人、越南籍151人、埃塞俄比亞籍130人，另有來自肯尼亞、巴基斯坦、尼泊爾、烏克蘭、印尼、老撾、南非等20多地的人員。泰國已拘捕並起訴680名外籍人員，其中439人繳交罰款後遣返，23人納入國家保護機制審查程序，等待確認是否涉及人口販賣案件。

