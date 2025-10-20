KK 園區被搗破？緬甸軍方稱奪回失地 釋放逾 2000 名工人 檢獲 30 部 Starlink 衛星終端機︱Yahoo

KK 園區 (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

【Yahoo新聞報道】緬甸軍方今日（20 日）表示，已奪回位於泰緬邊境、臭名昭著的詐騙園區 KK 園區，指該地過去五年一直是網上詐騙、洗黑錢及人口販運活動的重災區。當局稱在行動中「清理」園區，釋放超過 2,000 名被困工人，並查獲 30 部屬於美國企業家馬斯克旗下的 Starlink 衛星網絡終端機。

綜合外媒報道，KK 園區位於緬甸東部妙瓦底以南，與泰國達府接壤。該園區最初於 2020 年初以工業園名義成立，由當地民族武裝組織克倫民族聯盟（Karen National Union，簡稱 KNU）與一家香港上市公司環亞國際（Huanya International）簽署租約合作開發。有研究人員指，環亞國際與黑社會 14K頭目「崩牙駒」尹國駒存在聯繫，他其後亦投資邊境其他詐騙中心。

該園區短時間內急速擴張，從泰國一側可清楚望見。多名成功逃脫者形容，園區內設有殘酷管理制度，數以千計被誘騙到當地的非洲等地人士被迫每日長時間工作，若無法達到詐騙業績便會遭受毆打及酷刑。

緬甸軍政府資訊部的聲明指，KK 園區先前被「恐怖組織」克倫民族聯盟及地方民兵佔據，今次行動旨在收復失地。外界普遍認為，軍方此舉意在回應中國的壓力。北京一直要求緬甸及泰國政府打擊由中國犯罪集團操控的跨境網絡詐騙活動。

尹國駒(Photo by Edward Wong/South China Morning Post via Getty Images)

仍有數以萬計人員被迫詐騙

今年較早時，泰國曾切斷多個園區的電力及燃料供應，促使數以千計的中國人被遣返回國。然而，KK 園區只是泰緬邊境至少 30 個同類詐騙園區之一。多數園區仍在由與軍政府結盟的克倫民兵保護下運作，估計仍有數以萬計人員被迫從事詐騙活動。

報道又指，軍方近月已奪回妙瓦底通往內陸的主要道路，並控制由日本資助、原為克倫民族聯盟建立的新城 Lay Kay Kaw。這被視為對 KNU 的重大打擊。不過，有接近消息人士透露，KK 園區內的詐騙活動仍在繼續，軍方實際上可能只掌握了部分園區。同一消息又指，中方向緬甸軍方提供涉案中國公民名單，要求將他們送回中國受審，這或是軍方攻擊 KK 園區的原因之一。