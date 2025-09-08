鍾嘉欣專訪（上）認從前與林峯關係疏離
KK 園｜《衛報》調查：緬泰邊境詐騙中心擴張增至 27 個 衛星網絡上網｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】泰緬邊境詐騙園區持續營運，大量「賣豬仔」受害人被迫從事欺詐工作，若不達標或被電擊毆打。《衛報》獨家報道指，在緬甸軍政府的縱容下，這些詐騙園區不斷擴張，對比 2021 年的數字已翻倍，由 11 個激增至 27 個。
《衛報》報道，根據澳洲戰略政策研究所的數據，泰緬邊境的詐騙園區已由 11 個增至 27 個，平均每月擴大 5.5 公頃。《衛報》8 月取得的無人機高空圖像顯示，詐騙中心如 KK 園區、Tai Chang 與 Shwe Kokko 等，揭示該處有持續動工及增建設施的跡象。
報道指，詐騙中心 Tai Chang 在過去一年增設浮動船塢，便利從泰國運送物資；無人機圖像顯示，Tai Chang 及 KK 園區的屋頂位置，有一些白色方塊，相信是衛星網路接收器，這容許他們在泰國切斷電力的情況下，仍然可以上網。今年 2 月初，泰國正式切斷泰緬邊境的 5 個對緬供電點供電，以配合政府打擊跨境電騙的政策。
無人機及衛星圖像又顯示，這類詐騙園區的保安守衛森嚴，例如東美園區（Dongmei Park）有鐵欄圍住，亦設有檢查站和瞭望塔監視。這些園區有為管理層而建的豪宅單位，員工亦可在這些環境與電騙受害人進行視像通話，令他們確信正在有錢人溝通，增加投資的說服力。
今年 2 月，緬甸向泰國移交約 7000 名電騙園區的員工。不過，報道稱有關數字只佔真實數字的極小部分，泰國警方早前估計，約有 10 萬人仍被扣留在這些緬甸詐騙園區，至今未獲釋。
