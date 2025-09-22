Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【Klook】限時快閃$100優惠碼（22/09-23/09)

Klook推出超前部署限時颱風優惠，9月22日晚上9點快閃搶$100優惠碼，憑優惠碼「RAGASAFC100」，全線滿$1,200即減$100，趁打風plan定下個旅程！想快閃內地、初秋日韓紅葉之旅，泰國越南悠閑假期或歐美澳紐長假期，都可以上Klook輕鬆Book酒店住宿，交通同玩樂體驗折上折。優惠碼數量有限，先搶先得！

*不能使用在香港本地指定樂園、本地餐飲及指定產品

>>Klook傳送門<<

日期：9月22日晚上9時至9月23日中午12點

地點：Klook

