Klook Black Friday優惠2025｜深圳華發冰雪熱雪奇蹟買1送1/全球酒店低至半價優惠/長隆酒店減$200

由金亨泰領軍的韓國 Shift Up 打造，動作遊戲《劍星》（Stellar Blade）在登陸 PC 平台後成績亮眼，更在不久後確認續作正在開發當中，會是 3A 跨平台作品。而官方最近公開的數據顯示，該作已成為 PlayStation 旗下單機遊戲在 PC 平台上首發成績最好的作品。根據 Steam 平台的統計，《劍星》在發售首日的同時在線玩家最高峰達到了 192,078 人，不只是刷新了紀錄，更獲得了玩家在 Steam 上的「壓倒性好評」評價。

Yahoo Tech HK ・ 10 小時前