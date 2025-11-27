Klook Black Friday優惠2025｜深圳華發冰雪熱雪奇蹟買1送1/全球酒店低至半價優惠/長隆酒店減$200

宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
明日（28日）就是Black Friday！Klook提前預告11月28日起將會推出的旅遊優惠，直至12月1日，當中包括全球酒店低至半價優惠～由於優惠眾多，率先幫大家整合優惠推出日期及時間，一文就能看清！記得Bookmark文章、Share給朋友。
即日起推出優惠
澳門指定酒店消費滿HK$1,000減$250優惠碼【MACAOWOW】 👇🏻
11月28日11am推出
日本全線景點低至7折👉🏻拎優惠碼
關西樂享周遊券豪華版｜「日本環球影城1日票+彩道餐廳」買一送一👉🏻SHOP NOW
長崎豪斯登堡門票｜1日通票買一送一👉🏻SHOP NOW
東京晴空塔門票｜買一送一👉🏻SHOP NOW
峴港太陽世界巴拿山門票｜買一送一👉🏻SHOP NOW
新加坡環球影城門票｜「1日門票 + 贈SGD 15餐券 & 商品券」買一送一👉🏻SHOP NOW
東京豐洲 teamLab Planets TOKYO 門票｜買一送一👉🏻SHOP NOW
11月28日12pm推出
珠海長隆企鵝酒店｜套餐減$200優惠碼【CHIMELONG1128】 👉🏻SHOP NOW
珠海長隆橫琴灣酒店｜套餐減$200優惠碼【CHIMELONG1128】 👉🏻SHOP NOW
廣州長隆酒店｜套餐減$200優惠碼【CHIMELONG1128】 👉🏻SHOP NOW
廣州長隆熊貓酒店｜套餐減$200優惠碼【CHIMELONG1128】 👉🏻SHOP NOW
珠海橫琴凱悦酒店｜凱悅客房1晚（含雙人早餐+來回長隆及口岸巴士）$100/晚👉🏻SHOP NOW
11月28日9pm推出
東京華納兄弟哈利波特影城門票｜買一送一優惠碼【HFPBF1128B1G1】👉🏻SHOP NOW
關西樂享周遊券豪華版｜「關西樂享周遊券豪華版 + 超級任天堂世界™區域入場保證券」買一送一優惠碼【HFPBF1128B1G1】👉🏻SHOP NOW
東京三麗鷗彩虹樂園門票｜8折優惠碼【HFPBF1128B1G1】👉🏻SHOP NOW
11月29日12pm推出
澳門新濠影滙傳奇英雄科技城門票｜買一送一👉🏻SHOP NOW
11月29日9pm推出
JR Pass全九州-南九州-北九州鐵路周遊券｜低至5折優惠碼【KYUP112950OFF】👉🏻SHOP NOW
Skyliner京成電鐵車票｜低至5折優惠碼【SKYL112950OFF】👉🏻SHOP NOW
手稻滑雪場全包一日遊 （札幌出發）｜低至5折優惠碼【JPSKITEI112950OFF】👉🏻SHOP NOW
富士山Yeti滑雪度假村一日遊（東京出發）｜低至5折優惠碼【JPSKITEI112950OFF】👉🏻SHOP NOW
首爾出發：Elysian 滑雪、單板滑雪與雪橇體驗｜低至5折優惠碼【KRSKIELY112950OFF】👉🏻SHOP NOW
維瓦爾第度假村官方門票：課程／滑雪／單板滑雪／冰雪樂園｜低至5折優惠碼【KRSKIELY112950OFF】👉🏻SHOP NOW
11月30日9pm推出
日本名古屋樂高樂園門票｜低至5折優惠碼【LEGO1130B1G1】👉🏻SHOP NOW
龍仁愛寶樂園Everland門票｜低至5折優惠碼【KRLW1130B1G1】👉🏻SHOP NOW
首爾樂天世界門票｜低至5折優惠碼【KREL1130B1G1】】👉🏻SHOP NOW
12月1日11am推出
酒店5折優惠，最多減30美元｜優惠碼【STAY50OFF06】👉🏻SHOP NOW
酒店訂單滿HK$1,500享85折，最高減HK$350｜優惠碼【STAY50OFF06】👉🏻拎優惠碼
12月1日12pm推出
韓國酒店滿$1,000減HK$200👉🏻拎優惠碼
