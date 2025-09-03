Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Kobo 電子書閱讀器勁減近 9 折！再送 HK$200 電子書券

走到哪，讀到哪，想隨時隨地實現閱讀自由？一部電子閱讀閱絕對是書迷的寶物。樂天 Kobo 為慶祝 9 週年，人氣電子書閱讀器由 9 月 1 日至 9 月 10 日有近 9 折優惠，其中 Libra Colour 彩色旗艦電子書閱讀器入手價僅 HK$1,799， 還可以疊加 Ahaa 網站上全單購物滿 HK$1,000 即減 HK$50，再加送 HK$200 電子書券，想看什麼書自己話事，抵上加抵。

Rakuten Kobo - Libra Colour 彩色電子書閱讀器 (白色)

Libra Colour 配備 7 吋 E Ink Kaleido 3 彩色顯示器，支援 Kobo Stylus 2 觸控筆，可以在書頁內加上彩色標註、筆記或繪製彩色插圖，為閱讀添加色彩！此外，內建的筆記本功能搭配雲端備份，筆記本可在 Kobo Cloud 上備份無須擔心遺失，更可以同步 Dropbox 或 Google Drive。透過 ComfortLight PRO 自動調整色溫和亮度，可以讓你在陽光下都能專注閱讀，且在夜晚降低藍光刺激，減少眼睛疲勞。閱讀器具備 IPX8 高階防水機能，無論在池畔或泡澡時也能享受彩色的閱讀時光。

Ahaa 優惠 HK$1,799 | 原價 HK $1,988

立即購買

Rakuten Kobo - Libra Colour 磁感應保護殼基本款 (鼠尾草綠)

為 Kobo Libra Colour 而設的磁感應保護殼，當打開保護套時，電子閱讀器會自動被喚醒，並在合上時回到休眠狀態。

Ahaa 優惠 HK$240 | 原價 HK $288

立即購買

Kobo 精選圖畫書：

餃子大逃亡（MOE繪本屋新人賞得主）

Kobo 官網 HK$68.54

立即購買

Percy Jackson and the Lightning Thief (Book 1)

Kobo 官網特價 HK$82.19｜原價 HK $93.34

立即購買 立即查看兒童熱門書精選

