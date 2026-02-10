KODAK 推出 CF Express Type A 記憶卡，容量高達 1TB

KODAK CF Express Type A 記憶卡係一款專為專業影像攝影師及內容創作者設計嘅高性能記憶卡，主打超高容量同快速數據傳輸。呢款產品提供高達 1TB 的存儲空間，適合需要大量影像數據存儲同快速讀寫的用戶，無論係拍攝 4K 甚至 8K 視頻，或者高解析度靜態圖像，都能滿足需求。

喺技術規格方面，KODAK CF Express Type A 記憶卡具備高速讀寫能力，雖然具體數據待確認，但其設計旨喺應對高負荷工作環境，確保用家喺拍攝時不會因為存儲速度問題而受到影響。記憶卡兼容於多款專業相機同設備，配合使用可大幅提升工作效率，實現即時保存與調用數據。

KODAK CF Express Type A 記憶卡以高容量同快速讀寫為賣點，提供 360GB 至 1TB 的選擇。呢款產品適合專業攝影師、影片製作人及任何需要高效能存儲解決方案的用戶，特別係需要大量存儲空間同快速數據訪問的工作場景。

KODAK CF Express Type A 記憶卡 360GB-1TB（香港行貨）

價格：特價 HK$1511.00 (原價 HK$2228.00，慳 HK$717)

購買連結：https://anlander.com/products/kodak-cf-express-type-a-360gb-1tb

