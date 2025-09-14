Kodak盲盒相機是「復古相機界Labubu」？特別版被炒價10倍價錢，LOG-ON以外還有哪裡搶？

掀起熱潮的Kodak Charmera盲盒相機，復古魅力無敵！Kodak Charmera靈感來自1987年經典Fling一次性相機，這款新系列以7款復古彩繪盲盒限量發售，含神秘透明隱藏版，驚喜滿滿。

內建7款復古濾鏡與4款專屬相框，完美捕捉Lo-Fi風情，超適合旅行記錄生活點滴。搭載160萬像素，可拍攝影片，輕鬆定格每個瞬間，Type-C快充與傳檔，照片秒傳手機，分享到IG超便利，續航無憂。

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

即日起於LOG-ON全線搶先開賣，單盒HK$235，但開賣初兩、三天已經很快賣光光，網上買賣平台更現「炒價」，透明隱藏版更被炒至$2,000多元，是原價的10倍，是「復古相機界Labubu」是不是？

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

除了LOG-ON還有哪裡可以搶到呢？小編即管盡能力幫大家找來可以入貨的網站，但有些地方都要訂貨才有，想要搶盲盒相機就要買定離手呢！

友和YOHO：按此預訂

Timefyslowithfilm：按此預訂

SHOWA

白框即影即有相機Escura InstantSnap日本爆紅！香港買到、手掌大小、Y2K復古效果，還可以拍短片

