KODAK CF Express Type B 記憶卡 HK$823 起｜anlander.com 接受預訂

KODAK CF Express Type B 記憶卡而家喺 anlander.com 接受預訂，售價 HK$823 起。呢款記憶卡擁有高達 1,700MB/s 嘅讀取速度同 1,500MB/s 嘅寫入速度，非常適合高要求嘅攝影師同專業用戶使用。

喺市場上，CF Express Type B 記憶卡嘅選擇相對有限，其他品牌如 SanDisk 同 Lexar 嘅同類產品價格通常都超過 HK$1,000。KODAK 呢款記憶卡以 HK$823 起嘅價格提供相似嘅性能，確實對於預算有限但又需要高性能記憶卡嘅用戶來講，性價比相當高。無論係拍攝 4K 或 8K 視頻，呢款記憶卡都能夠滿足需求。

整體嚟睇，KODAK CF Express Type B 記憶卡以 HK$823 起嘅定價確實有競爭力。有興趣嘅朋友可以去 anlander.com 預訂。

[到 anlander.com 預訂 KODAK CF Express Type B 記憶卡 128GB-1TB（香港行貨）](https://anlander.com/products/kodak-cf-express-type-b-128gb-1tb)

