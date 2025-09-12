令經典菲林品牌Kodak起死回生？| Kodak Charmera迷你相機盲盒3大賣點掀起搶購熱！

世事就是如此奇妙，上個月經典菲林品牌Kodak再度傳出陷入財務危機，近日又因為新產品迷你數碼相機盲盒Kodak Charmera在Threads爆紅，不少店舖開賣短短24小時便宣告暫時售罄。到底它有甚麼魔力觸發搶購熱，甚至能否令Kodak走出財困起死回生？當然，大家最關心還是要等多久才會有貨。

1. 向經典傻瓜菲林機致敬

Kodak Charmera（左）、Kodak Fling（右）PHOTO / Kodak

機身細細不但方便攜帶，而且可以掛在不同地方變成飾物。PHOTO / Kodak

復古設計元素，向來是容易令產品受歡迎大賣的方法之一。Kodak Charmera系列是從1987年面世的傻瓜菲林相機Kodak Fling取得靈感，再把機身縮小得只有掌心大、可以當配飾掛在不同地方的迷你數碼相相機，方便隨身攜帶拍下相片或影片紀錄生活日常。

2. 捉緊復古數碼攝影熱潮

Kodak Charmera內置四款充滿復古風格的數碼相框。PHOTO / Kodak

另外也提供七款不同色彩的數碼濾鏡。PHOTO / Kodak

以官方公佈的硬件規格，Kodak Charmera當然並非專業級拍攝器材，但卻捉緊近年的Y2K與CCD數碼相機復古熱潮，那些拍出來帶點粗糙顆粒、朦朧美感的數碼影像，正是不少Gen Z世代所嚮往。再者，相機內置了多款Kodak相框及特效濾鏡，又可以經USB-C或microSD記憶卡將影像輸出再放上網絡分享，以大約200元定價而言相當抵玩。

3. 盲盒滿足追求驚喜與好奇心

官方指透明版Kodak Charmera的抽中率為1/48，並在原盒取代其中一款普通版。PHOTO / Kodak

Kodak Charmera另一特色是以近年大熱的隨機盲盒形式出售，換言之開盒前不會知道手上是哪一款，滿足消費者好奇心或追求驚喜的心態。正如其他盲盒玩具，除了六款不同設計的普通版，系列亦有一款1/48抽中率、採用透明外殼的特別隱藏版。若然想收藏全套，可以直接購買原盒，Kodak保證一盒六款不會重覆，如出現隱藏版將取替其中一款普通版，祝大家好運。

4. 哪裡買到Kodak Charmera？

Kodak Charmera盒內包括說明書、USB-C線、小卡等。

目前Kodak Charmera在Kodak官方網站已宣佈售罄，香港LOG-ON門市也出現供不應求和限購的情況，何時再返貨便要留意官方公佈；部份網上相機店正接受預訂，最快9月下旬到貨，有興趣的不妨查詢多兩間店舖碰碰運氣。