KOL雪兒花火祭風波意外揭與霍哥戀情 網民質疑出軌 親回：已經分開與分居

KOL雪兒日前被指於日本熱海花火祭企起身打燈打卡影響其他人觀賞煙花，更被指「影衰香港人」，掀起風波。除事件本身掀起爭議外，雪兒更意外被爆出與前微辣成員霍哥戀情，甚至爆出雪兒其實早已成婚，因此今次被爆與霍哥同遊外地，親密舉動再陷出軌「派帽」風波，今日（10日）雪兒再於社交平台發文道歉，兼解釋自身感情狀況。

被拍到疑似同霍哥同行（載圖自Threads帳號： nnnnna.w710）

雪兒於文中承認自己的確已婚，不過亦因性格問題已經分開：「對於本人在7/12/2025熱海花火大會所做的行為

影響了不少觀賞煙花的觀眾

深感抱歉🙏🏻

承認我補光站立拍攝這個行為十分魯莽、自私

沒有留意身邊環境和禮儀

犯了這個嚴重的錯誤，十分後悔

再次對受影響的人說聲對不起！🙇🏻‍♀️



另外網上討論我的感情狀況，必須要澄清 :

1. 片中人確實是霍哥 @jeffreyfok_224

2. ⁠因為我沒有好好交代我的感情狀況，而引起了很多不必要的誤會。我跟我前夫因為生活理念和價值觀的分岐，已經分開與分居了一段時間，他是一個善良的圈外人，見到很多人不停DM他Tag他，感到很心痛。

希望大家不要再打擾他，我前夫只是一個普通的圈外人，不懂得面對這些事情，在得到他的同意後，我決定在此作一個澄清，同時亦不想再因我個人的事情影響到他的生活。

我為此事引起大家的誤會，真的非常抱歉，同時亦希望大家不要再作其他猜測🙏🏻」

廣告 廣告

雪兒發文道歉及解釋

事件中另一主角霍哥亦有留言：「我也為這次的事件向大家道歉，只顧着拍照，沒有顧及到其他人的感受。對不起」

霍哥留言道歉

對此，不少網民都對雪兒已婚表示意外，亦有人對雪兒說法有質疑：「今日先知原來結左婚+已變前夫😮」、「分開分居就係叫前夫喇🤣咁離咗婚未呀」、「未玩夠就當初唔好學人結婚啦，結咗婚唔公開都算明知自己網絡人一定紙包唔住火，分開咗又唔講而家搞大事事先交代仲要影響到人，你對唔對得住人呀」及「本來人哋去日本睇煙火可能係一次難忘嘅回憶，變咗睇你一個做show🙄」等等。不過亦有網民認為雪兒肯道歉認錯值得被原諒。