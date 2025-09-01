「你不是醜，只是不活在韓國」，#KoreaGlowUp歐美流行成為新生代對於「美」的新定義！審美觀惹熱議：染上韓國的容貌焦慮

「你不是醜，只是不活在韓國」，#KoreaGlowUp歐美流行成為新生代對於「美」的新定義！網民熱議：染上韓國的容貌焦慮

近日歐美流行一句話：「你不是醜，只是不生於韓國。」Tiktok 影片中外國人紀錄移居到韓國後，只需 7 日即可變美的過程，這種新世代對「美」的新定義為 #KoreaGlowUp 。

影片中外國人換上韓國彩妝及韓系衣飾，由妝容、穿搭、氣質亦有著極大改變，即使連自拍的角度亦截然不同，猶如裝上了「韓國女生」的全套濾鏡。這種現象與歐美近年鼓吹的「自然素顏美」走相反路線，歐美更專注於自身的自信及獨特美，而 #KoreaGlowUp 更著重完美無瑕的精緻外貌，引起不少網民熱議「他們只需 7 天已染上了韓國的容貌焦慮」。

韓國對「美」的標準十分嚴謹，進行美容療程、微整型是家常便飯，除了不化妝不出門，更追求素顏也要美得像化了妝一樣，因而連醫美現在也變成了「流水線」生活日常。最近韓國更出現了「求職整容風潮」，即指靠整容增加面試錄取率，調查報告更指 67％ 韓國人為了求職及婚姻曾考慮整容。

如果只為「變美」而獲得自信能量，當然是件值得分享的事。但走向極端而追求 K-POP 偶像般「美得不科學」標準，也許需要反思對「美」的定義。而且在變美的期間，亦要好好記得自我形象，才能真正的喜歡自己，不會因些微與「標準」的不相符，引起容貌焦慮討厭自己！

