拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
Korean Oil & Gas Innovators to Showcase Cutting-Edge Solutions at OGA 2025 in Malaysia
Featuring ISO-Certified, High-Performance Products from Korea’s Leading Manufacturers — Meet Them at Hall 1, Booths 1801–1812, Kuala Lumpur Convention Centre, 2–4 September 2025
KUALA LUMPUR, MALAYSIA - Media OutReach Newswire - 25 August 2025 - Korean companies engaged in the manufacturing of products in the oil & gas field are scheduled to participate in the upcoming Oil & Gas Asia exhibition (OGA 2025), to be held at the Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia, from September 2 to 4.
The Korean companies participating in this year's OGA exhibition are not just participants, but leaders in their respective industries, including oil and gas, marine plants, and specialized vessels. They offer internationally certified products (ISO, CE, IECE, ATEX, etc.) and competitive technologies, aiming to meet the needs of potential business partners. With high-performance products, they can help global customers reduce economic losses while providing reliable transactions and prompt delivery.
Preview of Korean Companies - We've made it easy for you to get a sneak peek at what our Korean companies have to offer. Please visit the website and search for the products you are looking for.
The specific products manufactured by Korean companies include:
* TTS Corporation. | Aluminum Dome Roofs for Crude Oil Tanks
Email: sales@ttsseal.com Website: www.ttsseal.com
* SENKO Co., Ltd. | Electrochemical Gas Sensors and Detectors
Email: sales@senko.co.kr Website: www.senko-detection.com
* GLOAZURE Co., Ltd. | Corrosion Measurement Devices and Valve Locking Devices
E-mail: gloazure@gloazure.com Website: www.gloazure.com
* ELYON Industry Co., Ltd. | Fin Tube and Fin Coil
Email: vision@elyonindustry.com Website: www.elyonindustry.com
* WOOSUNG Valve Co., Ltd. | Check Valves
Email: wsc@pancheck.co.kr Website: www.pancheck.co.kr
* HANSAE Co., Ltd. | Copper Alloy Pipes Resistant to Low Temperatures and Corrosion
Email: intl@hansaeglobal.com Website: http://hansaeglobal.com/about-us/location
* WFN Co., Ltd. | Special Flanges
E-mail: sales@wfncompany.com Website: www.wfncompany.com
* WOOSUNG P&F Co., Ltd. | High-Quality Forged Products
Email: wsf@wsf2002.com Website: www.wsfv.kr
* KOPECS Co., Ltd. | Control Valve (Shut-Off Valve)
Email: kopecs@kopecs.com /kopecs102@kopecs.com Website: www.kopecs.com
* SENTECH ENG Co., Ltd. | Industrial Temperature Sensors Resistant to High Temperatures
Email: sentecheng@sentecheng.com /sales@sentecheng.com Website: www.sentecheng.com
* OSCG Co., Ltd. | Cable Gland and Junction Box, Flexible Conduit
Email: oscg@oscg.net / wkm@oscg.net Website: www.oscg.net
We warmly invite interested companies to visit booths 1801 to 1812 in Hall 1 for meetings. Your presence will be highly appreciated!. Join Us for Business Meetings at OGA!.
If you would like more detailed information about the companies participating in the 2025 OGA Exhibition, please contact us.
PDS Consulting Sdn. Bhd.
Name: Mr Harry Jung
Managing Director, PDS Consulting Sdn. Bhd.
Tel: +603 4270 5430/6430
Email: harry@pdsconsulting.com.my
Hashtag: #OGA
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間
90年代TVB劇《笑傲江湖》演令狐沖一角嘅呂頌賢，早前因肺部細菌感染而住院。呂頌賢太太麥景婷更大爆老公一度入住ICU（深切治療部），並指醫護人員形容其病情「罕見和嚴重」。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
鍾嘉欣自爆當年先表白倒追老公 結婚10年兩夫婦從未完整看畢一部電影
鍾嘉欣最近上網台節目《絲打圍爐》接受唐詩詠和練美娟訪問，分享與老公Jeremy結婚10年的甜蜜戀事。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣
UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
泰國房市慘崩！三大致命傷釀百年最慘危機 新屋到豪宅都受衝擊
一場被泰國銀行界與業界人士稱為「百年來最糟糕」的房地產風暴，正席捲這個東南亞國家。從豪華公寓的銷售處到郊區的住宅工地，市場的冰冷氣息無所不在。 隨著新房銷售急凍、買家信心跌落與銀行信貸緊縮，泰國房地產正經歷一場前所未有的結構性危機，其影響範圍已超越單一產業，直接威脅到家庭財富與鉅亨網 ・ 5 小時前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣
「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
北都發展｜新世界元朗南補地價4.4億 每呎樓面補地價1570元 地價重返2016年前
新世界（0017.HK）與華潤置地（1109.HK）合作發展的元朗南項目第一期完成補地價4.4億元，每方呎樓面補地價約1,570元，比較9年前同區補地價還要低逾1成。項目可以提供約700個中小型單位，估計最快今年內可以動工。新世界股價今日造好，一度升至7.15元，暫時報7.07元，升9.12%。BossMind ・ 10 小時前
55歲郭可盈與女兒巴黎合影被讚似兩姊妹 晒名牌戰利品驚人購物力震驚網民
郭可盈與林文龍因合作拍攝TVB劇集《萬里長情》定情，於2004年結婚，育有一女林天若（Tania），生活幸福美滿，不時帶住女兒外遊見識世面。日前，郭可盈於社交平台分享一家三口歐洲旅行嘅全家福，並大方展示自己名牌店嘅戰利品，顯示出她驚人嘅購物力。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
TVB藝人陳嘉慧再做媽媽組四口之家 ：完成咗人生一個小目標三年抱兩
TVB藝人陳嘉慧（Erica）宣佈再做媽媽，完成了三年抱兩的人生目標，恭喜晒！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
滙豐據悉將與1,000多個中東客戶結束關係以降低風險
【彭博】— 據知情人士透露，隨著滙豐試圖降低對其視為高風險個人的風險敞口，其瑞士私人銀行正在終止與中東富裕客戶的關係，其中包括許多資產超過1億美元的客戶。Bloomberg ・ 2 天前
爆一爆｜傳牛奶國際大裁員 母企怡和股價大升（Louise）
近日傳出DFI 即牛奶國際旗下的惠康、七仔、萬寧、宜家等公司將會有裁員計劃 ，呢啲都是陪伴香港人生活日常的連鎖店。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
Arc'teryx始祖鳥外套在紅什麼？高端機能外套超全入手攻略 85折起入手5大熱門型號：Beta/Atom/Alpha
Arc'teryx外套入手攻略！不論是喜愛日系機能穿搭的潮男，又或是日常返工想找一件多功能外套，Arc’teryx亦有絕佳的選擇。近年Arc’teryx積極進攻時尚界，與Louis Vuitton等品牌合作走進新世代，同時保留高品質的機能性，網購專員為大家精選不同天氣適合的外套款式，一同入坑入手第一件「始祖鳥」！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
樓市按揭｜滙豐推出新定息按揭 首三年定息或首五年定息2.73% 業界人士：毋須急決定
滙豐銀行今日推出全新定息按揭計劃，首三年定息或首五年定息2.73%，其後按息為P減1.75%（P現為5.25%...BossMind ・ 8 小時前
古根漢重申特斯拉「賣出」評級 估股價恐下挫45%
一份華爾街分析報告指出，特斯拉 (TSLA) 因投入人工智慧 (AI) 而備受矚目，但其自動駕駛叫車服務 (Robotaxi) 計畫充斥疑慮，預計股價可能下挫 45%。鉅亨網 ・ 4 小時前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
阿里收縮戰線！從六大集團縮編為四大業務
中國阿里巴巴集團 (9988.HK) (BABA) 業務結構再度出現變動，業務結構正式從「1+6+N」正式收縮為四大業務，全面聚焦「電商、雲 + AI」。鉅亨網 ・ 1 天前
富士康據悉又從印度撤回更多中國員工
【彭博】— 蘋果裝配合作夥伴富士康已從位於印度的一家工廠撤回了約300名中國工程師。Bloomberg ・ 2 天前
渾水專欄│銀行吹哨風波 真相依舊迷霧重重（渾水）
招商銀行香港分行前員工 Toby Yuen 早前在社交媒體 Threads 「爆料」，自稱任職期間揭發銀行內部存在違規操作，隨即遭到報復性解僱，甚至不僅被招商銀行封殺，整個香港乃至國際銀行業也聯手排擠他。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
自助餐買一送一優惠丨尖沙咀美麗華酒店Yamm 人均$293起歎避風塘風味香辣蒜蓉炒蝦、京式片皮鴨、蟹皇蟹肉炊飯
尖沙咀美麗華酒店在8月21日中午12點於Klook推出極吸引自助餐買一送一優惠！自助午餐以人均低至$293的吸引價錢，在盛夏品嚐不斷轉換的美食主題，包括星馬尋味之旅、喜越之泰、港式味力，以及韓臺風味盛宴，讓大家保持新鮮感。而自助晚餐為「味」遊豐洲主題，人均低至$612，顧名思義即可食到多款以日本空運到港的原條鮮魚及剌身，各位有興趣的讀者即睇下文啦！Yahoo Food ・ 1 天前
西貢海龜餐廳無預警突結業 室外用餐區毛孩風景成絕響 西貢碼頭海濱長廊地標
西貢「海龜餐廳 Turtle By The Sea」無預警之下突然結業。你未必有幫襯過海龜餐廳，但有去過西貢的人也許都會對這間餐廳有點印象，因為海龜餐廳就在在西貢市中心巴士總站旁的海濱公園內，對面就是公眾碼頭，基本上去西貢一定會經過，可以說是西貢碼頭海濱長廊的地標之一，可惜Yahoo Food記者近日經過時，發現餐廳已經結業清空。Yahoo Food ・ 14 小時前
身體最誠實？全體高官過去一年無買樓 釋放甚麼訊號？
香港高官最新利益申報出爐，所有官員過去一年無新增置業，或成觀察樓市走勢的重要風向標。Yahoo 地產 ・ 11 小時前