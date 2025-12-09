KPay 正式推出「iPhone 拍易收」， 商戶輕鬆接受免觸式付款

只需一部 iPhone 即可輕鬆、安全、私密地接受免觸式付款，無需額外硬件

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月9日 - 今日，一站式金融管理及業務營運平台 KPay宣佈，旗下香港商戶現可透過「iPhone 拍易收」 (Tap to Pay on iPhone)，輕鬆安全地接受免觸式付款。「iPhone 拍易收」接受各類免觸式付款方式，包括 Apple Pay、實體扣帳卡、信用卡及其他電子錢包，只需一部 iPhone 和 KPay iOS 應用程式，無需額外硬件或終端機。





結賬時，商戶只需請顧客以其免觸式感應付款方式，靠近商戶的 iPhone，即可經近距離無線通訊技術 (NFC) 安全完成交易。。「iPhone 拍易收」內置的輔助使用選項能幫助顧客安全地輸入 PIN 資料。



Apple的「iPhone 拍易收」使用 iPhone 內置的安全及私隱功能，保障商戶及顧客的私隱及安全。付款成功後，Apple 絕不會在iPhone 或 Apple 伺服器上儲存付款卡號碼或交易資料。商户和顧客均可放心，他們的資料並不會外洩。*



KPay 聯合創辦人暨首席執行官陳德群表示：「KPay 致力協助企業在快速發展的數碼經濟中保持領先優勢。「iPhone 拍易收」為我們的商戶提供無與倫比的靈活性，無論在店內或外展時都可應用，尤其適合香港蓬勃的餐飲業及休閒娛樂行業。



此功能大幅降低收款門檻，推動微型企業增長，並為高交易量的連鎖店及快閃活動開拓更多商機。我們很自豪能夠提供無縫、具前瞻性的解決方案，提升商戶體驗和業務表現。」



與 KPay 抱持相同願景，致力賦能香港小型企業的策略合作夥伴 Mastercard，全力支持「 iPhone 拍易收」推出。Mastercard 香港及澳門董事總經理陳一芳表示：「免觸式付款對於小型商戶至關重要。透過與 KPay 的合作，Mastercard 致力協助香港中小企採用 「iPhone 拍易收」，以安全、簡單且具成本效益的方式接受免觸式付款，同時讓持卡人能在全港更多商戶享受無縫及可信賴的支付體驗。是次舉措印證了 Mastercard 致力推進數碼普及，讓更多小型企業在日益互聯的經濟中蓬勃發展。」



「iPhone 拍易收」設定簡單，收款簡易。KPay商戶只需用 iPhone XS 或更新機型運行最新版本 iOS，並透過 KPay 應用程式即可啟用「iPhone 拍易收」，接受各種免觸式付款。



香港商戶還可透過 KPay 享有香港電訊提供的 iPhone 設備及數據計劃的優惠。



如欲了解更多資訊，請瀏覽：kpay-group.com/zh-hk/tap-to-pay-on-iphone



*經加密的卡號碼，僅於「Store and Forward」模式下的交易時，暫時儲存於 iPhone。





關於 KPay Group

KPay Group (KPay) 是一個領先的金融科技平台，致力為各種規模的企業提供簡單、無縫、智能和安全的技術解決方案。KPay 為澳洲、香港、日本及新加坡超過 72,000 家商戶服務，透過建立財務管理、商業營運及數碼化轉型的一站式平台，釋放商戶的增長潛力。KPay 獲創紀錄的5,500萬美元，成為2024年全球支付領域最大一筆A輪融資。KPay 於2025年再下一城，榮獲亞洲金融科技大獎「年度支付科技企業」殊榮、入選《亞洲福布斯》2025年「100家值得關注企業」名單，並榮登由 Tech in Asia 與 Statista 共同評選的「2026年新加坡頂尖金融科技企業」排行榜。



