Kpop獵魔女團大銀幕席捲北美 觀眾熱烈響應創佳績
（法新社洛杉磯24日電） 業界今天的估計數值顯示，Netflix動畫「Kpop獵魔女團」（KPop Demon Hunters）特別「歡唱場」在北美海撈1800萬美元，讓這個串流平台拿下院線首勝。
Netflix拒絕公布票房數據，1800萬美元這個金額是根據同檔競爭片商和戲院業者的估計，但對一個出了名排斥院線發行的串流平台來說，這算是非凡表現，更別提「Kpop獵魔女團」早已雄霸金曲榜並刷新觀看紀錄。
自6月上線以來，「Kpop獵魔女團」已成為Netflix觀看次數最多的動畫作品。
鑒於Netflix拒絕公布票房數字，已雄霸一哥寶座兩週的恐怖片「凶器」（Weapons）這週極有可能三連霸，成為這著週末的「官方」北美票房冠軍。
追蹤北美票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）指出，「凶器」22日至24日期間有1560萬美元表現。
排名第3的是琳賽羅涵（Lindsay Lohan）與潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）的「辣媽辣妹2」（Freakier Friday），有920萬美元進帳。
「驚奇4超人：第一步」（The Fantastic Four: First Steps）以590萬美元成績排名第4。
動畫續集片「壞蛋聯盟2」（The Bad Guys 2）則以510萬美元票房排名第5。
北美週末票房排名第6至第10名的作品依序為：「無名弒2」（Nobody 2），370萬美元；「超人」（Superman），340萬美元；「親愛的，別」（Honey Don't，暫譯），300萬美元；「脫線神探」（Naked Gun），295萬美元；「侏羅紀世界：重生」（Jurassic World: Rebirth），210萬美元。
