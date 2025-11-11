《Kpop獵魔女團》送驚喜演出！楊紫瓊將擔任《MAMA》頒獎嘉賓

容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
【on.cc東網專訊】韓國年度音樂盛事《2025 MAMA AWARDS》將於本月28及29日假啟德體育園主場館舉行，是《MAMA》相隔7年重臨香港，製作公司CJ ENM今早在首爾舉行記招，Mnet電視台營業部製作人李英珠除了提到男星朴寶劍與女星金憓秀擔任擔任主持人之外，又驚喜宣布首位華裔金像影后楊紫瓊將以頒獎嘉賓身份出席盛會，形容楊紫瓊與K-pop相遇將是相當有意義的見面。
而美國影視串流平台Netflix的原創動畫《Kpop獵魔女團》（KPop Demon Hunters）最近熱爆全球，Mnet的製作人馬斗錫預告今次《MAMA》將會有與《Kpop獵魔女團》聯手打造的原創舞台，屆時觀眾可以看到獵魔女團HUNTR/X和惡魔男團Saja Boys合作演出。
