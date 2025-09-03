KPOP「最佳忙內」2025最新10大排行榜出爐！子瑜穩坐前五、BTS柾國僅奪第二、第一名再度封冠

每一個偶像團體裡的「忙內」，也就是年紀最小的成員，往往成為粉絲與隊友們最寵愛的成員。他們不只擁有可愛的一面，還常常展現超越年紀的實力與舞台掌控力。近日，全球人氣投票網站King Choice公布了「2025 KPOP最佳忙內排行榜」，榜單瞬間引發網民熱烈討論，即看看到底是誰勇奪第一名吧！

KPOP最佳忙內2025排行榜第10名：SF9 澯熙

澯熙是SF9中的典型「團寵忙內」，哥哥們對他寵愛有加，甚至容忍他毫不避諱地賴在哥哥床上不洗澡。在節目中，當哥哥們爆料他會使喚大家去洗碗時，他霸氣回一句「安靜！」，完美展現了標準的「團寵忙內」氣場。

圖片來源：Instagram@c_chani_i

KPOP最佳忙內2025排行榜第9名：Super Junior 圭賢

作為韓流傳奇團體Super Junior的忙內，圭賢雖然最晚入隊，卻以毒舌個性與聰明頭腦迅速站穩地位。哥哥們雖然經常被他氣得牙癢癢，卻也在關鍵時刻被他溫柔撒嬌收服。2007年經歷嚴重車禍後，成員們更加珍惜這位忙內，使圭賢成為團內真正的「團霸忙內」，連隊長利特都坦言常常要看他的臉色。

圖片來源：Instagram@gyuram88

KPOP最佳忙內2025排行榜第8名：ITZY Yuna

練習生時期，Yuna並不在ITZY的原始陣容，這讓她曾一度懷疑自己能否勝任。幸好在其他成員的支持與鼓勵下，她逐漸建立信心，唱跳實力突飛猛進。如今的她，不僅以亮眼的舞台表現征服觀眾，更成為ITZY不可或缺的忙內角色！

圖片來源：Instagram@igotyuandme

KPOP最佳忙內2025排行榜第7名：I-DLE 舒華

台灣成員舒華以直率個性和「團霸忙內」魅力聞名。她常常在節目中毫不掩飾對成員們的「毒舌」態度，但不時發出可愛撒嬌的反差萌卻讓人更喜愛。尤其大姐薇娟更是對她呵護備至，粉絲甚至將兩人的關係比作「Tom and Jerry」。

圖片來源：Instagram@yeh.shaa_

KPOP最佳忙內2025排行榜第6名：Stray Kids I.N

2001年出生的I.N是Stray Kids最小的成員，卻早早展現驚人實力。成員不僅為他量身打造歌曲《Maknae on Top》，還經常用擁抱與親吻表達寵溺。I.N自嘲最大的困擾就是「哥哥們太愛我」，這句話更讓粉絲直呼羨慕。

圖片來源：Instagram@i.2.n.8

KPOP最佳忙內2025排行榜第5名：TWICE 子瑜

子瑜今年雖然排名第五，比去年下降一名，但人氣依舊穩固。作為團隊裡的忙內，她總是獲得成員們的特別照顧，許多遊戲懲罰甚至會有人主動代替她承擔。這種被團寵的氛圍，讓子瑜繼續穩居「人氣忙內」行列。

圖片來源：Instagram@thinkaboutzu

KPOP最佳忙內2025排行榜第4名：BLACKPINK Lisa

Lisa的國際影響力早已超越KPOP界，她的Solo舞台表現一再打破紀錄。雖然平時以酷帥形象示人，讓人忘記她其實是團裡最小的成員，但在私下，她愛撒嬌的一面備受成員與粉絲喜愛。

圖片來源：Instagram@lalalalisa_m

KPOP最佳忙內2025排行榜第3名：Dreamcatcher 佳泫

佳泫以甜美笑容和可愛個性受到成員與粉絲喜愛，她不僅是Dreamcatcher的「微笑殺手」，也是隊內的心靈支柱。面對外界批評時，成員們總會第一時間挺身護航，更突顯出她作為忙內的珍貴地位。

圖片來源：Instagram@fox._.zzlo_

KPOP最佳忙內2025排行榜第2名：BTS 柾國

被稱為「黃金忙內」的柾國，今年名次上升至第二。他不僅在唱跳上擁有超強實力，Rap、繪畫、電玩等技能樣樣精通。他更憑藉高顏值與完美身材征服國際時尚圈，成為大品牌爭相邀請的代言人。身為從練習生時期就與哥哥們住在一起的忙內，柾國幾乎可說是成員們一手養大的。從曾經被哥哥們惡作劇嚇哭的小弟弟，到如今敢與哥哥們「正面對抗」的團霸，這一切都是哥哥們無限寵愛的成果。

圖片來源：Instagram@mnijungkook

KPOP最佳忙內2025排行榜第1名：Momoland Nancy

Nancy成功蟬聯「最佳忙內」冠軍，她以混血五官和甜美外貌成為「2023年世界最美臉孔」得主，更因舞台上的爆發力與多樣化魅力圈粉無數。雖然Momoland曾一度解散，但今年與新公司簽約重組的消息，再度點燃粉絲的期待。Nancy的舞台直拍常突破千萬觀看次數，證明她不只是靠美貌，更是實力派的存在！

圖片來源：Instagram@nancyjewel_mcdonie_

2025韓國最靚仔男團偶像歌手排名Top10！車銀優只排第8、BTS成員已包辦頭3位

