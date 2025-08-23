潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
《Kpop 獵魔女團》轉戰大銀幕預料擊敗「湯女郎」新作登票房之冠
【on.cc東網專訊】美國影視串流平台Netflix的熱爆原創動畫《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）自推出以來一直大受歡迎，而影片本周搬上大銀幕於北美放映「一齊唱」版本，有行內人士預計《Kpop》將勇奪本周北美開畫票房冠軍。
雖然《Kpop》氣勢強勁但有北美戲院商AMC拒絕放映該片，而原因是他們有政策就是不會放映一些短時間於串流平台推出的影片。據知自《Kpop》公開預售戲票時已出現搶飛潮，未開畫經已超過1,000場爆滿。由於供不應求，有戲院每日更放映16場。有行內人士預計該片的開畫票房將高達1,500萬美元（約1.17億港元），擊敗同日開畫由湯告魯斯（Tom Cruise）女友Ana de Armas主演的新作《Eden》成為本周北美開畫票房新盟主。《Kpop》片中3位亞裔「聲優」趙雅頓、May Hong與Rei Ami昨日趁影片開畫到紐約帝國大廈宣傳並為大廈進行「亮燈儀式」。
另方面，DC超級英雄電影《超人》（Superman）截至昨日全球累積票房已衝破6億美元（約46.8億港元），成為今年首部票房破6億美元的超級英雄電影。
蘋果控告跳槽至OPPO前員工 稱63份機密文件被竊取
據《彭博》等外媒上周六（23 日）報導，蘋果向美國加州北區聯邦法院提起訴訟，指控前 Apple Watch 感測器系統華裔架構師 Chen Shi 在離職前系統性竊取一系列核心商業機密，並跳槽到中國智慧手機製造商 OPPO，將這些資鉅亨網 ・ 1 小時前
羅馬足球總監：山曹對意甲興致缺缺
【Now Sports】曼聯起用英將山曹的機會已微乎其微，但羅馬足球總監馬沙拉指即使有意甲球隊向他招手，這位邊緣人似乎都沒有正面回應，看來沒有轉戰意甲的動力。羅馬足球總監馬沙拉（Frederic Massara）接受SportMediaset 訪問時談到山曹（Jadon Sancho）：「他是一位強大的球員，看似所有意大利球會都跟他扯上了關係。不過目前一切都停留於建議階段，沒有球隊提出過合適的條件，尤其是球員本人缺乏進一步談判的動力。」但紅狼教練加斯柏連尼（Gian Piero Gasperini）對這宗轉會仍抱有希望，看來非常欣賞這位球員：「山曹從未對羅馬說不，而我們還有8天的時間。要知道我們這支球隊是不錯的。」羅馬近年頻頻易帥，但成績卻仍算中上，上季以第5名完成聯賽，獲得歐霸的爭戰資格，對失去阿摩廉信任的山曹而言確是不俗的選擇。當然，外間有指可踢歐聯的祖雲達斯都對山曹虎視眈眈，如這隊意甲班霸出手，贏得山曹加盟的機會似乎更大。now.com 體育 ・ 11 小時前
藥倍安心｜何敬康質疑父母聲明無解答原創性 比喻「林家謙幫我寫歌，我改兩粒音參賽」
肝癌權威潘冬平醫生的16歲女兒潘浠淳研發並奪得多個本地和海外創科獎項的人工智能（AI）網頁平台「藥倍安心（Medisafe）」，捲入原創爭議和侵犯病人私隱風波。新民黨立法會議員何敬康認為父母發出的最新聲明沒有解答公眾關於作品真實性的核心質疑，直言成年人應引導下一代堅守學術誠信底線，而不是選擇模糊化事件，今次是傳遞了錯誤am730 ・ 1 天前
人生馬戲團｜楊思琦親揭與鍾嘉欣番禺被追斬險死 回應傳遭禁錮強暴
楊思琦與鍾嘉欣主演的《人生馬戲團》於2005年拍攝，當年劇組在廣州番禺拍攝期間得罪黑幫及遇襲，而楊思琦、鍾嘉欣因為當時失蹤了72小時，一度有傳她們遭禁錮強暴。楊思琦最近接受傳媒訪問親揭與鍾嘉欣番禺被追斬險死，並承認事發後被TVB「禁聲」，不過事隔20年後，她卻大方透露內情真相。am730 ・ 19 小時前
安巴比起孖 皇馬3蛋贈奧維多
【Now Sports】安巴比周日梅開二度，加上雲尼素斯1傳1射，助皇家馬德里作客以3:0擊敗升班馬奧維多，取得西甲開季兩連勝。上場1:0小勝奧沙辛拿，也是安巴比（Kylian Mbappe）建功。他今場先在37分鐘接應古拿殊直線傳球，控球轉身後快速入禁區，地波射破奧維多大門；換邊後踢至83分鐘，他再接獲雲尼素斯的傳送，在禁區左路熨射成2:0。兩個入球都是來自反搶，首球要歸功祖亞曼尼精準的鏟截，而第2球則是雲尼素斯的功勞，成功打了對方中場希臣哈辛的「荷包」，而Vini在補時3分鐘也接應巴謙迪亞斯的右路傳送，在禁區內控定後再瞄準龍門冷靜替球隊「埋齋」。值得一提，皇馬今場沒有派阿歷山大阿奴踢正選，右後衛位置用上卡華查，而中堅位置則有魯迪加停賽復出回到正選，美列度奧被貶後備。儘管皇馬取得兩連勝，但維拉利爾與巴塞隆拿也取得同樣成績，得失球差不及這兩隊下，暫排第3。now.com 體育 ・ 1 小時前
川普特使出席烏克蘭獨立紀念日活動 和平努力仍陷僵局
（法新社基輔24日電） 今天為烏克蘭獨立紀念日，美國總統川普的特使凱洛格除了出席當地相關慶祝活動，也預計和烏國總統澤倫斯基會面。美國總統川普（Donald Trump）積極推動烏克蘭和俄羅斯的兩位總統召開雙邊會談，但俄烏兩國互相指責對方無意這麼做。法新社 ・ 10 小時前
女神配對計劃 | 女神青春校服Look 有為GM與小鳥Sophie襯到絕
官方率先發布了五位女神的單人學生Look、求愛勇者的群體照／組別照、拍攝花絮照，及甜度爆燈的女神勇者CP照Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
人才子女資助讀大學門檻收緊 教局不排除辦學團體收生投機取巧
【on.cc東網專訊】近期香港有中學爆出「借殼辦學」事件，署理教育局局長施俊輝出席電視節目時稱，違規學校只佔少數，強調對學校任何違規行為「零容忍」，被問到過去兩個月特別多學校涉嫌違規的情況出現，會否與教育局早前收緊報讀資助大學要求，要受養人子女提早來港讀書有關，on.cc 東網 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期熱選（24/08-28/08）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，可口可樂IcySpark無糖強炭酸水 $15.9/2件、Asahi Mintia糖 $18.9/2件、Knoppers威化餅 $49.9/2件、淮鹽花生/烘烤花生仁(連皮) $12.9/2件！YAHOO著數 ・ 21 小時前
東京被捕捉遭酸老！蔡康永粉絲急澄清1關鍵
[NOWnews今日新聞]63歲藝人蔡康永近日在東京街頭被粉絲巧遇，蔡康永還主動詢問是否要合影，還親切與他們閒聊，相當寵粉。粉絲將照片上傳至社群後，立即引起網友熱烈討論，不少人直言蔡康永外貌顯得有些蒼...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
Sana奪日最美KPOP女星冠軍！子瑜不是第一
[NOWnews今日新聞]日本知名排名網站GooRanking日前以「最美20代K-POP韓國女星」為主題，進行網路票選活動，近日公開結果，火速引發熱議。TWICE成員Sana成功拿下冠軍，打敗同團成...今日新聞 娛樂 ・ 9 小時前
李在明與石破茂會談 同意加強安保和經濟方面聯繫
南韓總統李在明訪問日本，與日本首相石破茂會談。 兩人在首相府會談，議題圍繞雙邊關係、以及與美國在安保方面的合作。石破茂表示，雙方同意加強安保和經濟方面的聯繫；日韓維持穩定關係，對雙方以至整個地區都有好處；加強美日韓同盟亦非常重要。 李在明就說，近期國際秩序受到貿易和安保相關議題衝擊，認為南韓和日本在價值觀及制度等方面立場相近，應該進一步加強合作。 李在明這次日美訪問行程為期6天，他明天將與日本政界人士會面，之後前往美國，並於當地時間星期一，與美國總統特朗普舉行會談。香港電台-國際 ・ 1 天前
美聯周末10大屋苑錄得8宗成交按周增14.3%
根據美聯物業分行統計,剛過去周末(8月23-24日)10大指標屋苑錄得8宗成交,按周多1宗或14.3%,連續兩個周末錄得單位數水平。若以15大屋苑計算,成交宗數錄得11宗,按周減少約15.4%。美聯物業住宅部行政總裁布少明指出,周末餘貨新盤熱賣,更有港島區部署推售的全新盤首度開放示範單位予公眾參觀,為市場增添熱鬧氣氛。8月至今,一手交投氣氛持續熱熾,預期全月交投更將連續第2個月錄得逾2000宗的活躍水平,由於新盤訂價吸引,儘管搶去部分二手客源及購買力,但在新盤帶動下,整體樓市需求仍然強勁,購買力持續釋放。另外,值得留意,市場正憧憬9月美國減息,而年底前有望減息3次,而且《施政報告》亦於9月中公佈,市民亦期望有利好經濟及樓市的措施推出,為樓市帶來刺激作用,買家亦會加快入市。 (BC)#美聯infocast ・ 12 小時前
信義房屋施孚穎2特點 新人躋身業績前段班
[NOWnews今日新聞]信義房屋文化店專員施孚穎入行即將滿1年，曾在麥當勞工作8年當到門市主管，轉職房仲業後，善用信義房屋全台直營的各式資源，搭配過去在服務業累積的職能，成為一位「重視目標完成度、應...今日新聞 ・ 1 天前
利嘉閣周末10大屋苑錄得11宗成交按周增加近38%
利嘉閣地產總裁廖偉強表示,綜合利嘉閣地產分行網絡數據,在過去的周末(8月23-24日)10大指標屋苑錄得11宗二手成交,較對上一個周末(8月16-17日)的8宗,按周升近38%,重上雙位數水平。廖偉強表示,發展商積極推售新盤,令一手市場表現保持亮麗,反觀二手市場,業主則傾向觀望9月的《施政報告》及美國聯儲局議息,加上樓價已明顯回穩,業主沒有必要急於減價放售,因此二手市場會較多出現拉鋸情況,相信短期內的周末二手成交,只在現水平窄幅上落。 (BC)#利嘉閣infocast ・ 12 小時前
曾餓到喝馬路積水！鄭星一爆紅仍兼職
[NOWnews今日新聞]韓國演員鄭星一早在2000年就出道，但一直都沒有遇到爆紅機會，直到在2022年底出演《黑暗榮耀》中朴涎鎮（林智妍 飾）的財閥老公河度領，才成功走進大眾視線，戲約也漸漸變多。但...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
海關因應多支外隊來港採取行動檢900多件冒牌球衣拘捕6人
因應近日有多支海外球隊來港比賽，海關採取特別行動，檢獲900多件冒牌球衣，拘捕6人。 海關版權及商標調查科高級督察吳家俊表示，7月下旬在啟德體育園舉行「香港足球盛會」和本周在香港大球場舉行「沙特超級盃」期間，留意到有不法份子在會場附近售賣冒牌物品圖利，於是採取執法行動，先後在7月26、31日及8月19、20日，分別在啟德主場館和大球場附近掃蕩流動小販，共檢獲1200件懷疑冒牌物品、市值約21萬元，當中包括900多件懷疑冒牌球衣，共拘捕1男5女，齡介乎30至53歲，他們涉嫌觸犯《商品說明條例》，海關不排除有更多人被捕。 吳家俊說，檢獲的冒牌球衣都是訪港球星所屬國家隊或球會球衣，包括阿仙奴、利物浦、熱刺，以及葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度的國家隊和艾納斯球會球衣。每件冒牌球衣售價約200元，是正版貨的三分一價錢，仿真度高，足以蒙混消費者。部分冒牌球衣更已預先印好球星名字及球員號碼，方便可以立即穿著入場。 海關說，暫時未見有組織經營販賣冒牌球衣的跡象，但重申會在今日的沙特超級盃及未來的國際體育盛事期間，加強巡邏嚴厲執法，並與商標持有人保持緊密聯繫，打擊各類型冒牌侵權活動。香港電台-港聞 ・ 1 天前
Google 為 Pixel 10 系列新增「敏感眼睛」顯示 PWM 設定
智能手機顯示器的 PWM 刷新率可能是大多數人從未考慮過的，但對某些用戶來說，這個參數卻至關重要。因此，Goo […]TechRitual ・ 1 天前
江欣燕屢傳健康出問題 宣傳《俠醫》突中途離場 發福身形惹關注
現年58歲的藝人江欣燕（欣欣）早前傳出健康出現問題，她承認經醫生診斷後證實患上甲狀腺亢進症，需長時間服藥來控制病情。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前