《Kpop 獵魔女團》轉戰大銀幕預料擊敗「湯女郎」新作登票房之冠

【on.cc東網專訊】美國影視串流平台Netflix的熱爆原創動畫《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）自推出以來一直大受歡迎，而影片本周搬上大銀幕於北美放映「一齊唱」版本，有行內人士預計《Kpop》將勇奪本周北美開畫票房冠軍。

雖然《Kpop》氣勢強勁但有北美戲院商AMC拒絕放映該片，而原因是他們有政策就是不會放映一些短時間於串流平台推出的影片。據知自《Kpop》公開預售戲票時已出現搶飛潮，未開畫經已超過1,000場爆滿。由於供不應求，有戲院每日更放映16場。有行內人士預計該片的開畫票房將高達1,500萬美元（約1.17億港元），擊敗同日開畫由湯告魯斯（Tom Cruise）女友Ana de Armas主演的新作《Eden》成為本周北美開畫票房新盟主。《Kpop》片中3位亞裔「聲優」趙雅頓、May Hong與Rei Ami昨日趁影片開畫到紐約帝國大廈宣傳並為大廈進行「亮燈儀式」。

另方面，DC超級英雄電影《超人》（Superman）截至昨日全球累積票房已衝破6億美元（約46.8億港元），成為今年首部票房破6億美元的超級英雄電影。

