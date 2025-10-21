不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
Krystal「人間Polo」千金穿搭示範，「冷衫＋短褲」簡單易學保暖又適合廿度涼意天氣
天氣終於有點涼意，在廿度之下的涼意溫度，薄外套或薄冷衫、恤衫又是時候出動！至於這些單品的穿搭天才有誰呢？來參考「人間Polo」Krystal鄭秀晶的Polo Ralph Lauren穿搭示範吧！以這上薄上衣配短褲，散發Old Money老錢千金風格，超好看的！
Krystal「人間Polo」穿搭示範1. 開胸薄外套
開胸薄外套，可以隨時穿搭在背心或是短袖上衣之上，在進出冷氣地方都是必備的保暖單品。
Krystal簡單以純白Logo薄外套加深藍短褲就已經很好看。腳上可以選Old Money必備的樂福鞋，加對白襪仔，完美展現美好的長腿。如果「雙腿害羞」的朋友，穿直腳牛仔褲也很好看。袋子方面，Krysyal拿的是Polo Ralph Lauren近期超流行的「菜籃袋」，能裝實用又百搭。
POLO RALPH LAUREN Cable-knit wool and cashmere-blend cardigan $2,330
POLO RALPH LAUREN Polo Play leather-trimmed suede tote $4,268
Krystal「人間Polo」穿搭示範2. 麻花冷衫
除了開胸上衣，麻花紋冷衫也是秋冬季必備單品，單穿起來就已經很高級，也是很多韓國女生近年超愛的單品，或是將冷衫變成外套，披在肩上裝飾都很好看。
褲子方面，Krystal選了運動短褲，也是近年大流行的運動短褲穿搭法，腳上也是配Loafers與白襪仔，就把整體造型變高級。袋子是選了Polo ID大手袋，各位大手袋迷不能錯過的話題大手袋款式。
POLO RALPH LAUREN Embroidered cable-knit wool and cashmere-blend sweater $1,762
POLO RALPH LAUREN Cable-knit wool and cashmere-blend polo sweater $1,841
POLO RALPH LAUREN Polo ID embellished leather and suede shoulder bag $6,225
Krystal「人間Polo」穿搭示範3. 長袖恤衫
恤衫可謂Polo很熱門的單品，入門要選的話，很多人都會選Polo白恤衫，單穿或是當作外套也很好看。Krystal就單穿再配白色短褲，中間加一條粗啡色Belt，把腰線都弄出來，特別顯瘦，及讓腿看起來更長。
這次鞋子同樣是Loafers，不過就沒有白襪仔，純粹單穿，讓腿看起來更修長。袋子也是拿著Polo ID，是單肩小巧款，令造型更精緻。
POLO RALPH LAUREN Embroidered striped cotton-poplin shirt $1,449
POLO RALPH LAUREN Polo ID embellished textured-leather shoulder bag $3,900
